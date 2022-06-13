«مالتي دايري»: تعاونّا مع «الخدمة الوطنية» لإنشاء مجمع ألبان بطاقة 60 ألف طن سنويا

قال المهندس محمد شافعي، المدير التنفيذي لشركة مالتي دايري، إنّ توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمشاركة القطاع الخاص، والتشجيع على جلب الاستثمارات المحلية، من شأنه إسراع وتيرة التنمية، وضمان تحقيق القطاع الخاص أعلى عائد للدولة من المشروعات المقامة.

معايير عالمية لمزارع الألبان

وأضاف شافعي، خلال افتتاح مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية من مجمع إنتاج الألبان بمدينة السادات، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «تعاونّا مع مشروع جهاز الخدمة الوطنية في مشروع متكامل تم تصميمه وتجهيزه بأحدث التقنيات، وراعينا المعايير العالمية لمزارع الألبان واستخدام أحدث الأساليب العلمية في الإدارة الفنية».

الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان

وتابع المدير التنفيذي لشركة مالتي دايري: «المشروع خطوة هائلة على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي من الألبان واللحوم، حيث يضيف المجمع عند تشغيله بطاقته القصوى نحو 50 إلى 60 ألف طن لبن سنويا، و1000 طن لحوم حية، كما يعد نواة لعدة مشروعات أخرى، أهمها توطين السلالات الأصيلة في مصر».