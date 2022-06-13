ضبط 27 مخالفة تموينية بمخابز الدقهلية وإحالة أصحابها للنيابة العامة

شنت مديرية تموين الدقهلية حملات تموينية على المخابز بنطاق مراكز نبروه وبلقاس وميت غمر والمطرية، تمكنت خلالها من ضبط 27 مخالفة جرى إحالتهم إلي النيابة العامة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن بالمحافظات.

تحرير 27 محضرا للمخابز

وأكدت محافظة الدقهلية في بيان صحفي، أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز أسفرت عن تحرير 27 محضرا في مجال المخابز بعدد من مراكز ومدن المحافظة وفقا للتقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها بعدد من مراكز المحافظة.

حملة تموينية بنطاق 4 مراكز

وقال المحاسب السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إن الحملات التي تم تنفيذها شملت المرور على المخابز بنطاق مراكز نبروه وبلقاس وميت غمر والمطرية وأن المحاضر التي تم تحريرها شملت 18 محضر نقص وزن لرغيف الخبز و5 محاضر نقص مواصفات ومحضري تصرف في دقيق مدعم ومحضر عدم وجود قائمة أسعار ومحضر عدم نظافة أدوات العجين وتم التحفظ على 11 شيكارة دقيق مدعم.

وأكد وكيل الوزارة على استمرار الحملات من خلال المديرية لمتابعة المخابز وضبط الأسواق على مستوى المحافظة، بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء والصحة، والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.