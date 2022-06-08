للحد من الحوادث.. وفد تنفيذي من شمال سيناء لمعاينة طريق العريش- القنطرة

ترأس اللواء هشام الخولي، نائب محافظ شمال سيناء، وفدا مشكلا من الجهات المعنية والتنفيذية بالمحافظة، لتفقد الطريق الدولى العام الواصل من مناطق غرب العريش وصولا إلى القنطرة شرق بطول قرابة 160 كم، وذلك للعمل الفوري على ترميم الطريق ووضع إرشادات مرورية على الجانبين وإضاءة المناطق الخطرة والالتفافية بالطريق الدولى.

فيما وصلت شحنة من الإرشادات المرورية واللافتات التي سوف تقوم شرطة المرور بوضعها على الطريق الدولى العام، في الأماكن المخصصة لذلك.

حل جميع العقبات التي تواجه المواطنين بشمال سيناء

أكد اللواء هشام الخولي، في بيان له أمس، على اهتمام المحافظة بمطالب المواطنين في شتى القطاعات والعمل على تلبيتها، والعمل على حل جميع العقبات.

فيما رافق نائب المحافظ خلال عملية تفقد الطريق العام كلا من ، اللواء اسامه عفش، رئيس مركز ومدينة العريش، اللواء محمد بهجت رئيس مركز ومدينة بئر العبد ، المهندس عبد الهادي اسليم محمد، مدير عام مديرية الطرق، المهندس حسام الشريف، مدير التخطيط العمراني بالمحافظة ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، علي الطريق ، الي الحفاظ على حياة المواطنين، من خلال رفع كفاءة الطريق الدولي "العريش/القنطرة شرق" تباعًا ، للحد من حوادث السير التي زادت عن الحد خلال الشهور القليلة الماضية

تكليف إدارة المرور بعمل بإرشادات مرورية

وكان اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء قد كلف أدارة المرور بعمل أرشادات مرورية على الطريق الدولى العام بعد وصول الميزانية المخصصة لذلك..