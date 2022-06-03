طبيب أسنان يقرر علاج أوائل الإعدادية في شمال سيناء مجانا.. «رد الجميل»

تبرع أحد أطباء الأسنان في مدينة العريش بشمال سيناء، بعلاج الطلاب العشرة الأوائل في الشهادة الإعدادية بشمال سيناء بشكل مجاني تماما، وذلك تشجيعا لهم من ناحية، وردا للجميل من ناحية أخرى لواقعة حدثت معه أثناء دراسته في المرحلة الإعدادية ولا زال يذكرها حتى الآن.

علاج العشرة الأوائل في الإعدادية مجانا

الدكتور أحمد محمد الجندي، الحاصل على ماجيستير الفم والأسنان من جامعة قناة السويس، قال لـ«الوطن»، إنه على استعداد أن يعالج العشرة الأوائل في الشهادة الأعدادية بشمال سيناء هذا العام مجانا في عيادته تقديرا منه على تفوقهم الدراسي.

وأضاف «الجندي»، أن عيادته ستقدم خدمة مجانية للعشرة الأوائل بالإعدادية، وتشمل عمل ضرس أو اتنين مجانا تماما، بدون تحمل أي مصاريف ولا حتى سعر التكلفة، وذلك تشجيعا ليهم.

«الجندي»: طبيب عالجني مجانا لأني من المتفوقين

وتابع طبيب الأسنان، أنه أقدم على هذه الخطوة لما لها من تأثير إيجابي على الطلاب، موضحا أنه حين كان في الصف الثالث الإعدادي ذهب إلى طبيب أنف وأذن وحنجرة في العريش للعلاج، وحين علم الطبيب أنه من المتفوقين عالجه مجانا، «لما عرف إني من العشرة الأوائل في الشهادة الإعدادية وقتها، رفض أخذ كشف من والدي، وقال لي علاجك بالمجان، بشرط أن تواصل تفوقك العلمي، وكان لكلمات الطبيب مردود نفسي كبير، لأني كنت أتذكر كلمات الطبيب لحد ما تخرجت، وذهبت له في عيادته لأذكره بالموقف، وهو ما زال موجودا حتى الآن، وبيعالج أسنانه وأسنان أفراد أسرته في عيادتي، وأنا برد الجميل».

وأردف الدكتور أحمد الجندي، أن تشجيع المتفوقين يجب أن يكون بكل الطرق، ليستمر المتفوق في تفوقه ويواصل النجاح والتميز، ويشعر بدعم وتشجيع الآخرين.

وكانت مديرية التربية والتعليم في محافظة شمال سيناء، قد أعلنت عن أسماء العشرة الأوائل بالمحافظة في الشهادة الإعدادية، وبلغت نسبة النجاح 82%.