القبض على شخصين يعرضان قطعا يشتبه في آثريتها بساحة أبو الحجاج الأقصري

ألقت قوات الأمن القبض على شخصين، ادعيا أنهما مرسلان من العارف بالله سيدي أبو الحجاج الأقصري، ويحملان عينة من كنز مقبرة فرعونية موجودة في مكان ما لا يعرفه أحد غيرهما، وجاءا إلى الساحة لتسليم الكنز عقب محاولات فاشلة، وإرسال فاكسات إلى المسؤولين لتسليمهما باقي الكنز، لكن دون جدوى، فقررا الذهاب إلى الساحة وتسليم الكنز.

أواني فخارية وطين به ذهب

وتواجد الشخصان بالساحة، ومعهما عربة مكسوة بالأقمشة الخضراء المزركشة، مدون عليها آيات قرآنية، وعبارات دينية، وصور للرئيس السيسي، ومدون تحتها عبارة عزيز مصر، مكسوة أيضا بالريش، إضافة إلى بعض الأواني الفخارية، وبعض الأدوات المعدنية، وطين قالا إنه به ذهب.

كنز سيغني أهل المحافظة كلها

وقالا إنهما معهما أيضا رسالة علم عمرها 12 عاما، وربنا بعثنا الشخص الأول ملقب بموسى كليم الله، والآخر يدعى يوسف حسن، حاولا التواصل مع رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء والمحافظ، لتوصيل الرسالة وتسليهم الكنز الذي أرسله إليهم سيدي أبو الحجاج الأقصري، وهو كنز كبير جدا، وسيغني أهل المحافظة كلها على حد قولهما.

خريطة كنوز معبد الأقصر

وجاء نص الفاكس كالتالي: «الله السلام يقرئك السلام، ويخصك بالتحية في عزته يا عزيز مصر، ويمن عليك بخريطة كنوز معبد الأقصر، الرجاء بعث من يتسلمها في مسجد أبوالحجاج وهو فوق معبد الأقصر.. الراسل حفيد أبو الحجاج الأقصري».