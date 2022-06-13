مستريح جديد.. ضبط صيدلي استولى على 20 مليون جنيه بقنا

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد، برئاسة العميد صلاح أبو سحلي، رئيس مباحث منطقة جنوب الصعيد بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط صيدلي بأبوتشت، بمحافظة قنا، لنصبه على 16 مواطنًا، والاستيلاء على 20 مليون جنيه بزعم توظيفها.

حلم تحقيق الثراء السريع

البداية عندما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وتحريات الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء محمد عبد الله مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، والعميد صلاح أبو سحلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، ممارسة نشاط احتيالي، من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين راغبي استثمار أموالهم، وتحقيق الثراء السريع، والنصب عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية دون ردها إلى أصحابها.

ورود بلاغات من 16 شخصا

وتلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من فرع الأموال العامة بجنوب الصعيد، يفيد بورود بلاغًا من 16 شخصا مقيمين بدائرة مركز أبوتشت، بقيام المدعو «ح. ع»، صيدلي بأبوتشت، بتلقي مبالغ مالية منهم، لتوظيفها واستثمارها بالمخالفة الأحكام القانون، وذلك من خلال استثمارها في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأكدت التحريات الأولية صحة المعلومات، وأن المتهم، حصل على مبالغ مالية كبيرة، إذ تتوالى البلاغات من المواطنين، والتي وصلت لأكثر من 20 مليون جنيه، مقابل أرباح شهرية 5% من قيمة رأس المال، بالمخالفة لأحكام القانون والإجراءات.

تم ضبط المتهم، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.