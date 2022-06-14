تراجع مؤشر «ناسداك المجمع» عند 530.79 نقطة

شهدت الساحة الاقتصادية العالمية، عدة أحداث كان من أبرزها إغلاق جلسات التداول في الورصة الأمريكية، على انخفاض، فيما وقعت تونس مع الممثل المقيم لـ«البنك الدولي» في البلاد اتفاقية تمويل بـ 23.745 مليون دولار.

وأغلقت جلسات التداول في «بورصة نيويورك» الأمريكية، أمس الاثنين، على انخفاض، وتراجع مؤشر «ناسداك المجمع»، عند 530.79 نقطة «4.68%»، ليحقق 10809.23 نقاط، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

تراجع مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» بـ 151.23 نقطة

وهبط «داو جونز الصناعي»، بـ 876.05 نقطة أو 2.79% ليسجل عند الإغلاق 30516.74 نقطة، كما انخفض مؤشر «ستاندرد أند بورز 500»، بـ 151.23 نقطة «3.88%»، ليحقق 3749.63 نقطة.

وفي وقت سابق، حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، من أن التضخم في الولايات المتحدة، قد يستمر لبعض الوقت، مضيفا خلال مشاركته في حدث لجمع التبرعات لـ«الحزب الديمقراطي»، إن بلاده ستتعايش مع هذا التضخم لفترة من الوقت، وسيتراجع تدريجيا.

بدورها، أشارت «منظمة العمل الدولية»، إلى أن مؤشرات سوق العمل الجديدة كشفت عن تحديات عديدة يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة عندما يتعلق الأمر بعالم العمل، مضيفة في بيان، أن هناك ما يقدر بمليار شخص من ذوي الإعاقة عالميا، يمثلون حوالي 15% من سكان الأرض، معظمهم في سن العمل.

البطالة أعلى بين الأشخاص ذوي الإعاقة في أكثر من نصف الدول

وأضافت «العمل الدولية»، أن معدل البطالة أعلى بين الأشخاص ذوي الإعاقة في أكثر من نصف الدول التي لديها معلومات متاحة، حيث يبلغ متوسط ​​معدل البطالة فيها 7.6%، مقارنة بـ 6.0% للأشخاص غير المعاقين.

اتفاقية تمويل بقيمة 23.745 مليون دولار بين تونس والبنك الدولي

عربيا، وقعت السلطات التونسية، ممثلة في وزير الاقتصاد سمير سعيد والممثل المقيم لـ«البنك الدولي» بتونس، ألكسندر أرابيو، اتفاقية تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 23.745 مليون دولار، بينها 20.9 مليون يورو في شكل قرض و1.8 مليون دولار في شكل هبة.

وتأتي اتفاقية التمويل بين الجانبين، في إطار برنامج دعم جهود تونس لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بهدف تحسين قدرات وإمكانات المنظومة الصحية التونسية.