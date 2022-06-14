محاكمة طالب ابتز زميلته وأسرتها بصور مفبركة: لم يرحم موتها بالسرطان

تنظر اليوم محكمة طنطا الاقتصادية، ثان جلسات، محاكمة المدعو «أحمد خ. س» طالب في جامعة شبين الكوم، والمتهم فيها بابتزاز معلمة في وزارة التربية والتعليم، وابنتها، مريم طالبة جامعية، توفيت مصابة بالسرطان، دعاء طالبة جامعية، وذلك بنشر صور وفيديوهات مفبركة لهن على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت هيئة المحكمة الاقتصادية، نظرت أولى جلسات القضية والتي تحمل رقم 13 لسنة 2022 مركز تلا، في محافظة المنوفية، وقررت تأجيل القضية إلى اليوم، وذلك في غياب المتهم.

أحداث الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة، عندما حررت أمنية الرافعي، مقيمة بمركز تلا بالمنوفية، معلمة في وزارة التربية والتعليم، محضرًا تتهم فيه «أحمد . خ . س»، طالب جامعي، بابتزازها وابنتيها، من خلال نشر صور خاصة لهن و التشهير بهن عبر صفحات «السوشيال ميديا»، مشيرة إلى أنه يُصمم عناوين؛ تهاجم الأسرة أيضًا.

ابتزاز الأسرة كلها

وأوضحت أن ابنتها «مريم» زمليته في الجامعة، نشر صور مفبركة لها، وذات مرة كانت عائدة من إحدى جلسات العلاج الكيمياوي، إذ أنها مريضة بالسرطان، وفوجئت بنشر صور وفيديوهات مفبركة لها على جروب الكلية الخاص بهم، وهو أحد زملائها في الجامعة، وهو ما أثر على نفسيتها وتدهورت حالتها الصحية، حتى توفيت، ثم عقب ذلك نشر صور وفيديوهات مفبركة لابنتها الثانية «دعاء»، وأيضا هي وزوجها عبر صفحات «فيسبوك» تحمل أسماء وهمية، وقررت النيابة العامة إحالة أوراق القضية إلى محكمة طنطا الاقتصادية، والتي تنظر ثان جلسات القضية اليوم.