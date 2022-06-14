حبس سيدة والتحقيق مع صيدلي استوليا على 21 مليون في قنا

قررت جهة التحقيق في مركز قوص، جنوب محافظة قنا حبس سيدة، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الاستيلاء على مليون و300 ألف جنيه من عدد المواطنين بعدما أوهمتهم بتوظيفهم وأبنائهم في مصالح حكومية، كما تحقق مع صيدلي استولى على نحو 20 مليون جنيه، في مركز أبوتشت، شمال المحافظة، من المواطنين بعدما أغراهم بمنحهم نسبة ربح عالية.

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قررت جهة التحقيق في قوص، حبس سيدة بمركز قوص، 4 أيام على ذمة التحقيق، لقيامها بالاستيلاء على مبالغ مالية من عدد من المواطنين وإيهامهم بقدرتها على توظيفهم.

وتلقت الأجهزة الأمنية، بلاغًا من مواطن يدعى عمر.م، 56 عامًا، مقيم بنجع حمادي، بقيام سيدة تدعى «وردة .س.ا»، مقيمة بدائرة مركز شرطة قوص، بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبالغ مالية، وصلت مليون و300 ألف، بزعم مقدرتها على إلحاق ابنته وبعض معارفه بالوظائف الحكومية.

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وتحقق جهة التحقيق في مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، مع صيدلي استولى على نحو 20 مليون جنيه من المواطنين بحجة توظيفها، ومنحهم فوائد عالية شهرية.

وكان ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد، من ضبط صيدلي بأبوتشت، بمحافظة قنا، لنصبه على 16 مواطنًا والاستيلاء على 20 مليون جنيه بزعم توظيفها بفوائد عالية.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من فرع الأموال العامة بجنوب الصعيد، يفيد بورود بلاغًا من 16 شخصا مقيمين بدائرة مركز أبوتشت، بقيام المدعو «ح.ع»، صيدلي بأبوتشت، بتلقي المبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها بالمخالفة الأحكام القانون، وذلك من خلال استثمارها في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأكدت التحريات الأولية صحة المعلومات، وأن المتهم، حصل على مبالغ مالية كبيرة، إذ تتوالى البلاغات من المواطنين، والتي وصلت لأكثر من 20 مليون جنيه، مقابل أرباح شهرية 5% من قيمة رأس المال بالمخالفة لأحكام القانون والإجراءات.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وجرى أحالت المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات اليوم الثلاثاء.