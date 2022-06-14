محافظ أسيوط: حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط استمرار تنفيذ حملات الإزالة للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء والتصدي لذلك بكل حسم للحد من هذه الظاهرة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتًا إلى بذل مزيد من الجهد في هذا الملف وتكثيف عمليات الرصد دون تهاون أو تقاعس للحفاظ على حق الشعب والدولة في الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكافة الطرق الممكنة.

وأشار «سعد»، إلى تنفيذ عدد من الإزالات لحالات بناء على الأراضي الزراعية وأملاك دولة ومخالفات لقانون البناء بمراكز الفتح ديروط والبداري والغنايم وحي شرق، وذلك ضمن الحملات المستمرة التي تشنها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات لإيقاف أية تعديات على الأراضي زراعية أو مخالفات مباني، لافتًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين.

تنفيذ إزالة تعدي على أرض زراعية

وأضاف محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ إزالة تعدي على أرض زراعية بمساحة 30 مترًا بقرية نزلة سرقنا التابعة لمركز ديروط حتى سطح الأرض وذلك بالتنسيق والمشاركة بين محمود النجار رئيس مركز ومدينة ديروط ورئيس الوحدة المحلية بديروط الشريف ومسئول الاشغالات والبيئة والمتابعة والوحدة الزراعية بالنزلة ومسؤول الحوض، فضلًا عن فك شدة خشبيه لسقف الدور الثاني العلوي بالترعة العمية بقرية العقال البحري بمركز ومدينة البداري بالمشاركة والتنسيق مع محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ونوابه ورئيس الوحدة المحلية.

وأوضح، أنه جرى فك شدة خشبيه لسقف الدور الثامن العلوي بتقسيم الحقوقين بحي شرق بالتنسيق وإشراف أيمن محروس رئيس حي شرق ونائبيه ومسئولي الاشغالات والازالات والمتابعة وتنفيذ حالتي إزالة أعمدة تعدي على أرض زراعية بعزبة شنودة على مساحة 80 مترًا تقريبًا بقرية بني مر علاوة على إزالة بلوك أبيض بقرية بني مر على مساحه 60 مترًا تقريبًا وأخرى إزالة فورية لتعدي على أرض زراعية ناحية عرب مطير بإشراف عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ونوابه ومسؤولي الإدارة الهندسية والزراعة بالإضافة إلى تنفيذ إزالة فورية بقرية المشايعة بحرى عبارة عن سور مبنى بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت على مساحة 30 مترًا والمخالفة داخل الحيز العمراني خلال حملة بالتنسيق والمشاركة مع خالد عويس رئيس مركز ومدينة الغنايم والوحدة المحلية لقرية دير الجنادلة وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدات المحلية التابعة لها.

تشكيل غرفة عمليات

كان محافظ أسيوط قرر في وقت سابق على تشكيل غرفة ادارة الازمات وعمليات مركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بأية تعديات على أراضي زراعية أو أراضي أملاك دولة أو مخالفات بناء على مدار 24 ساعة على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) او رقم (2135727/ 088) أو ارسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم ( 01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة.