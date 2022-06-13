محافظ أسيوط يؤكد أهمية تدريب العاملين لتحديث بنية الجهاز الإداري

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية تدريب وتأهيل ورفع قدرات العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات وإعداد الكوادر اللازمة في المجالات المختلفة، من خلال تقديم سلسلة من الدورات التدريبية بهدف تنمية قدرات العاملين ورفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية، وتحقيق نقلة نوعية على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المصالح الحكومية المختلفة،

جاء ذلك في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

أهمية الدورات التدريبية

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية الدورات التدريبية التي يتم تنفيذها بمركز التدريب بالديوان العام والتي تهتم بالتركيز على تدريب العنصر البشري وتدريب العاملين في الجهاز التنفيذي على علوم الحاسب الآلي، لمواكبة عملية التطور التكنولوجي وتحديث بنية الجهاز الحكومي، خاصة في مجال رقمنة وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتمكين التحول الرقمي كأحد أهم الأدوات التي تنفيذها الدولة في الوقت الحالي، لتحقيق العدالة الاجتماعية وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتفعيل سرعة إنجاز الأعمال اليومية التي يقوم بها الموظفون، مما يؤدي إلى زيادة إنتاجهم وتسهيل وتنشيط إجراءات العمل.

مركز التدريب بالديوان

من جانبه أوضح أحمد مدكور مدير مركز التدريب بالديوان العام إنه بناء على توجيهات محافظ أسيوط والمهندس صلاح شحاته مساعد وزير التنمية المحلية، بشأن رفع كفاءة العاملين وتنمية قدراتهم ومسايرة التطور السريع في مجال نظم المعلومات، قام المركز خلال الربع الأخير من العام الحالي بتنظيم مجموعة من البرامج التدريبية للعاملين بالديوان العام والوحدات المحلية بالمراكز والأحياء والقرى في مجال الإطار النظري للتحول الرقمي، استفاد منها 69 من العاملين وفي مجال صقل مهارات العاملين بالموارد البشرية، استفاد منها 62 من العاملين وفي مجال تنمية المهرات السلوكية وإدارة المواهب استفاد منها 71 من العاملين، وفي مجال الحاسب الآلي (Word – Excel – Net Work) استفاد منها 58 من العاملين.

لافتا إلى أن جميع التدريبات تمت بالاستعانة من خلال متخصصين من العاملين بالمحافظة وخريجي «TOT وقادة المستقبل بمركز تدريب سقارة».

التدريب على الحاسب الآلي

مؤكدًا أن المركز يخدم جميع أبناء أسيوط بمختلف أعمارهم وفي جميع مجالات التدريب على الحاسب الآلي واللغة الانجليزية والتنمية البشرية وتم اعتماد المركز من جهات عديدة كالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وشركة «ICDL» مما يجعله في مقدمة المراكز المتميزة.