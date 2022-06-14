مؤتمر صحفي مشترك لرئيس الوزراء الإيطالي ونظيره الإسرائيلي

ينعقد بعد قليل مؤتمر صحفي مشترك لرئيسي الوزراء الإيطالي والإسرائيلي، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

محادثات إيطالية إسرائيلية

يُشار إلى أنّ رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي قد وصلا إلى إسرائيل يوم الإثنين، إذ يسعى الاتحاد الأوروبي لفطم نفسه عن واردات الوقود الأحفوري الروسي.

وكان من المقرر أن يجري الزعيمان محادثات حول الطاقة في إسرائيل، التي تحولت من مستورد للغاز الطبيعي إلى مصدر في السنوات الأخيرة، وجني أموالا من اكتشافات بحرية كبيرة.

مجال الطاقة

وقال بيان إنَّ فون دير لاين ستلتقي بوزير الخارجية يائير لابيد في وقت لاحق يوم الاثنين ورئيس الوزراء نفتالي بينيت يوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن تركز المحادثات «بشكل خاص على التعاون في مجال الطاقة».