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السجن سنة وغرامة 500 ألف جنيه لعامل ونجله تسببا في وفاة مواطن بقنا

كتب:

رجب آدم
03:47 م | الثلاثاء 14 يونيو 2022
جنايات قنا

جنايات قنا

قضت محكمة جنايات قنا بمعاقبة عامل ونجله بالسجن لمدة عام و500 ألف جنيه غرامة لقيامهما بالتنقيب عن الآثار وتسببها في وفاة عامل أثناء الحفر.

صدر الحكم برئاسة المستشار عصام محمد عيسي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين سامي عبدالجواد واحمد عبدالحي قورة بأمانة سر صلاح فراج المازني وعلاء أبوجبل.

بلاغ بانهيار جزء من المنزل ووفاة مواطن

تعود أحداث القضية ليوم 7 أغسطس 2021 عندما تلقى مدير أمن قنا بلاغًا بانهيار جزء من منزل ملك محمد موسي، ونجله موسي 21 سنة بقرية دندره بمركز قنا مما أسفر عن وفاة عامل.

التحريات تكشف تفاصيل الواقعة

وأكدت التحريات قيام مالك المنزل ونجله، بالاستعانة بعدد من العمال للتنقيب عن الآثار داخل منزلهما، إلا أنه أثناء الحفر انهارت كمية كبيرة من الأتربة، ما أسفر عن وفاة عز مصطفى عامل.

وتم ضبط المتهمان واعترفا بقيامهما بالحفر داخل المنزل بهدف التنقيب عن الآثار وتسببهما فى وفاة عامل، وجرى إحالة المتهمين لمحكمة جنايات قنا بتهمة القتل الخطأ، وقضت المحكمة بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة عام، وغرامة 500 ألف جنيه.

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