مقتل شاب على يد شقيقين مسجلين خطر بالغربية.. «رموه في النيل»

نجحت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية، من ضبط أحد المسجلين الخطر، وجار ضبط آخر، بتهمة قتل أحد شباب قرية كفور بلشاي، التابعة إلى دائرة المركز، وإلقائه في مياه النيل فرع رشيد، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.

انتشال الجثة بعد ساعات من الواقعة

من جانبها، نجحت قوات الإنقاذ النهري، بمساعدة الأهالي بقرية كفور بلشاي، من انتشال جثة المجني عليه، بعد ساعات من الواقعة، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الزيات العام بواسطة سيارة إسعاف، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع شاب غرقا، بعد تعرضه للضرب على يد اثنين أشقاء.

استدراج المجني عليه إلى مركب في النيل

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، إلى محل الواقعة وتبين من التحريات الأولية، قيام اثنين أشقاء وهما «وليد.ن» و«محمد.ن» مسجلين خطر، باستدراج المجني عليه ويدعى «محمد.ع.ف» إلى مركب نيلية، وقاما بالتعدي عليه بالأسلحة البيضاء وإصابته بعدة طعنات وإلقائه في نهر النيل، بسبب خلافات سابقة بينهم.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب الواقعة، وانتداب الطب الشرعي من أجل معرفة ملابسات الواقعة، وبيان الصفة التشريحية لمعرفة سبب الوفاة.