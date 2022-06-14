مصرع عامل سقط من علو وشاب غرقاً وإصابة 9 في تصادم بالشرقية

لقى عامل مصرعه، إثر سقوطه من أعلى محطة مياه بمركز منيا القمح، في محافظة الشرقية، كما تم العثور على جثة شاب لقى مصرعه غرقاً في ترعة الإسماعيلية، بدائرة مركز بلبيس، فيما أصيب 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أجرة محملة بالركاب «ميكروباص»، وسقوطها في الترعة الموازية لطريق بردين، بدائرة مركز الزقازيق.

إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطاراً يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة الزقازيق يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص في ترعة على طريق الزقازيق بلبيس، أمام قرية بردين، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفيات المختصة للعلاج.

العثور عل جثة طافية في ترعة الإسماعيلية

وتمكنت قوات الحماية المدنية وشرطة الإنقاذ النهري من انتشال جثة شابا لقى مصرعه غارقا بمياه الترعة فجر اليوم الثلاثاء، في مركز بلبيس.

وتلقى مدير أمن الشرقية إخطاراً يفيد بورود بلاغ بغرق شاب يُدعى «بدر أ. ر.»، 18 سنة، مقيم بدائرة مركز بلبيس، في ترعة الإسماعيلية، وذلك فجر اليوم الثلاثاء، تم تحرير المحضر اللازم ونقل الجثة، بعد انتشالها من الترعة، إلى مشرحة مستشفي بلبيس العام.

مصرع عامل سقط من أعلى محطة مياه

ولقى عامل مصرعه متاثراً بجراحه الناتجة عن سقوطه من أعلى محطة مياه الشرب، الواقعة بقرية «سنهوت»، التابعة لمركز منيا القمح.

وتلقى مدير أمن الشرقية إخطاراً يفيد ورود بلاغ بمصرع شخص يُدعى «شاكر ز. ح.»، 35 سنه، مقيم بقرية «سنهوت»، التابعة لمركز منيا القمح، أثر اختلال توازنه وسقوط من أعلى محطة مياه بالقرية، وتم تحرير المحضر اللازم، ونقل الجثة الي مشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.