المتاحف تواجه التصحر بسلسلة من الفعاليات

سلسلة من الفعاليات التوعوية والتعريفية ينظمها قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار بالتزامن مع اليوم العالمي للتصحر، والذي يحتفل به العالم في الـ17 من يونيو من كل عام.

ورش لمواجهة التصحر وإعادة التدوير

وينظم متحف آثار الإسماعيلية فعاليات، تضمنت تنظيم محاضرة مبسطة للأطفال تتناسب مع الفئة العمرية للتعريف بالمناسبة وأهمية الحفاظ على النظام البيئي ومخاطر التصحر وأسبابها، مع ربط موضوع الاحتفال بالقطع الأثرية المعروضة بالمتحف من قطع أثرية مرتبطة بالطبيعة من حيوانات وطيور ونباتات، مع إقامة مسابقة ترفيهية بين الأطفال المشاركين.

ورشة «رسم وتلوين» باستخدام التشكيل والكتابة من خلال تدوير الخامات واستخدام الحجارة.

ورش لمتحدي الإعاقة

وفي سياق متصل، أعلن قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصه ومتحدي الإعاقة وقسم التربية بمتحف المركبات الملكية عن إقامة فعالية على هامش الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر ضمن برنامج مبادرة «حكايتك من متحفك» التي كانت قد انطلقت في أول مارس الماضي من هذا العام بالتعاون مع إدارة الوعي الأثري بادارةالقاهرة التاريخية حيث تقام هذه الفعالية يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 يونيو 2022م ويشمل برنامج اليوم جولات إرشادية بالمتحف وجلسة ناقشية تديرها مسؤول القسم التعليمي عن أهمية الزراعة ومكافحة التصحر.

الحياة الزراعية في مصر القديمة

يأتي ذلك بخلاف محاضرة بعنوان: «الحياة الزراعية في مصر وتطورها في خلال العصور الإسلامية» يقدمها محمد خطاب مفتش آثار بوحدة التوعية الأثرية والتواصل المجتمعي بالإدارة العامة للقاهرة التاريخية ويختتم اليوم بتطبيق عملي مبسط للأطفال ولذوي الهمم لبعض الزراعات وكيفية الاعتناء بها.