أربعيني يحاول إنهاء حياته بحبة حفظ غلال لمروره بأزمة نفسية بسوهاج

حالة نفسية سيئة سيطرت على رجل أربعيني من مركز طهطا بمحافظة سوهاج، جعلته يحاول إنهاء حياته ويتناول حبوب حفظ الغلال، ولكن تم إسعافه ونقله لمستشفى سوهاج الجامعي، عقب تحويله من مستشفى طهطا المركزي.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد علي العماري رئيس مباحث المديرية، إخطارا من مركز شرطة طهطا بمحافظة سوهاج، يفيد بوصول المدعو «محمود م ع ا»، 47 عاما، عامل، ويقيم بدائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج مصاباً بحالة إعياء، وذلك وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة إلى مستشفى طهطا المركزي ادعاء تناول قرص لحفظ الغلال وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافه.

حالة نفسية سيئة دفعته لإنهاء حياته

وأفاد شقيقه المدعو «النص م ع ا»، 52 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، أنه أثناء تواجد شقيقه المذكور بالمنزل تناول قرص لحفظ الغلال، ما نتج عنه إصابته، حيث فوجئ أبناء شقيقه وقد ظهرت عليه علامات الأعياء والقيء ليسرعوا بإخباره ليجد شقيقه على هذه الحالة ويسرع بنقل شقيقه إلى مستشفى طهطا المركزي لإسعافه وعلل ذلك بأنه يعاني من حالة نفسية سيئة واضطرابات نفسية.

نفي الشبهة الجنائية

ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك، وقد نفى شقيق المصاب الشبهة الجنائية وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.