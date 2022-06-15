مصرع طفلين غرقا وحرقا وضبط 9 مسجلين بحوزتهم مخدرات خلال 24 ساعة بسوهاج

أحداث متعددة شهدتها محافظة سوهاج خلال 24 ساعة، ما بين مصرع طفلين بواقعتين متفرقتين، بالإضافة إلى ضبط 9 متهمين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة ليتم ضبطهم وتحريز المواد المخدرة.

ضبط 9 مسجلين خطر بحوزتهم مواد مخدرة

في الواقعة الأولى تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات «منطقة وسط الصعيد» بالاشتراك مع مديرية أمن سوهاج من ضبط 9 مسجلين خطر كوَّنوا تشكيلاً عصابياً تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم كمية من مخدر الآيس تزن حوالي 1400 جرام وكمية من مادة الحشيش المخدر تزن حوالي 250 جراما وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 20 جراما و316 عبوة بيرة و103 عبوات خمور وفرد روسي محلي الصنع و3 طلقات و6 قطع سلاح أبيض ومبلغ 6250 جنيهاً و2 ميزان حساس و9 هواتف محمولة والسيارة ملاكي سوهاج، وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوط بحوزتهم بقصد الإتجار وأن المبلغ المالي من حصيلة البيع والسلاح الناري والأسلحة البيضاء بقصد الدفاع عن تجارتهم والميزانين لإعداد المخدر للبيع والهواتف المحمول للاتصال بعملائهم والسيارة للتنقل بها.

غرق طفلة بمسقى مائي بمركز طما

وبالواقعة الثانية وصلت الطفلة «مكة ع ص ع م» البالغة من العمر عاما ونصف، إلى مستشفى طما المركزي «جثة هامدة»، وأفاد والدها بأنه أثناء لهو ابنته على حافة مسقى مائي أمام المنزل انزلقت قدمها وسقطت به، ما نتج عنه غرقها ووفاتها، ونفى الشبهة الجنائية بينما أفاد تقرير مفتش الصحة بعدم وجود إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق» ولا توجد شبهة جنائية.

مصرع طفل بحريق في مركز سوهاج

وشهد مركز سوهاج الواقعة الثالثة عندما نشب حريق بمنزل مكون من طابق واحد ومبني بالبلوك الأبيض ومسقوف بالبوص وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده، ونتج عن الحريق وفاة «محمد» 15 عاما، إثر إصابته بحروق متفرقة بالجسم.