ضبط 3 أطنان سمسم و1620 لتر خل غير صالح للاستهلاك الآدمي بالمحلة

تمكنت إدارة مراقبة الأغذية في مديرية الصحة بالغربية، من ضبط 3 أطنان سمسم أحمر مغربل منتهي الصلاحية، وغير صالح للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط 1620 لتر خل أبيض فاسد، وذلك في حملة تفتيشية مفاجئة نفذتها مديرية الصحة بالغربية، بالتنسيق مع مباحث التموين في مدينة المحلة الكبرى.

حملات مكبرة بصفة مستمرة

وقال الدكتور أسامة أحمد بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن إدارة مراقبة الأغذية في مديرية الصحة بالغربية، تشن حملات مكبرة على منافذ بيع وتخزين الأغذية بقرى ومراكز المحافظة بصفة مستمرة.

وقد وردت معلومات إلى قسم مراقبة الأغذية في المديرية، عن وجود سمسم وخل داخل أحد المخازن في مدينة المحلة الكبرى، غير صالح للاستهلاك الآدمي، وبالتنسيق مع مباحث التموين في مديرية أمن الغربية، تم التأكد من صحة المعلومات، وجرى استهدف المخزن وضبط كمية مقدارها 3 أطنان من السمسم الأحمر «مغربل»، للشك في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بسبب تخزينها في مخزن غير جيد التهوية، ولوجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية للمنشأة.

كما تم ضبط كمية مقدارها 1620 لتر خل أبيض طبيعي للشك في الصلاحية للاستهلاك الآدمي وورود نتائج غير مطابقة سابقة.

تشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق

وأوضح وكيل «صحة الغربية» أن الحملة أسفرت أيضا عن تحرر محضر جنحة صحية طبقا للقرار الوزاري 97 لسنة 67، وتم تحرير عدد 3 محاضر جنح صحية طبقا للقرار الوزاري 96 لسنة 67، وجاري قيد الأوراق بالنيابه العامة، مشيرا أن هناك توجيهات من الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بتشديد الرقابة والمتابعة المستمرة لسوق الغذاء ومراقبة جودة المعروض من السلع الغذائية.