ضبط لحوم فاسدة في حملات تموينية على أسواق ومطاعم أسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمطاعم ومنافذ بيع اللحوم والسلع الغذائية للمواطنين، وإحكام وضبط الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع للتأكد من جودة وصلاحية من عدمه على المنتجات والبضائع المعروضة للاستهلاك الآدمي وضبط السلع المخالفة وغير الصالحة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

مراقبة الأسواق ورصد حالات الغش التجاري

وأكد «سعد» أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لافتا إلى ضرورة التنسيق بين مديريات التموين والطب البيطري لضبط الأسواق ومراقبة السلع الغذائية ورصد حالات الغش التجاري والمتاجرين في الأطعمة والسلع الغذائية الفاسدة، وضبط كل من تسول له نفسه الاتجار في السلع الغذائية منتهية الصلاحية وتعريض حياة المواطنين للخطر وتوقيع عقوبات رادعة على المخالفين.

وأشار محمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين بأسيوط، إلى أنه تم تنظيم حملة تموينية مكبرة بحي شرق وغرب مدينة أسيوط، بمشاركة مفتشي التموين بالمديرية ومباحث التموين وكافة الجهات المعنية، استهدفت المرور على بعض المطاعم والمحلات ومنافذ بيع اللحوم، وتم خلالها ضبط كميات كبيرة من اللحوم غير صالحة ومصنعات اللحوم والدواجن والكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تحرير محاضر للمخالفين والعرض على النيابة

وأوضح «إسماعيل» أنه تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، وجاري العرض على النيابة العامة، مؤكداً على استمرار الحملات بقرى ومراكز المحافظة لمحاربة كافة صور الغش والاستغلال التجاري وحماية جمهور المستهلكين من تعريض حياتهم للخطر بكافة أشكاله، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.