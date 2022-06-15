«سيارة وشمسية» عوامات 2022 تنعش حركة البيع بمحلات إسكندرية

«الصيف يحب البحر، والبحر غدار، محتاج عوامة» بهذه الكلمات يجذب باعة العوامات في الإسكندرية المواطنين لشراء بضاعتهم، التي تعد أحد أكثر المنتجات الصيفية رواجاً خلال تلك الفترة، حيث يحرص غالبية المصطافين على اقتنائها، لتفادي خطر الغرق، خاصةً مع ارتفاع أمواج البحر، خلال هذه الآونة، بعد انتهاء الموجة الحارة.

تزايد حالات الغرق سبب انتعاش بيع العوامات

ارتفاع معدلات الغرق على شواطئ الإسكندرية العام الماضي، نتج عنه حرص كبير من المصطافين على شراء العوامات هذا العام، حرصاً على سلامتهم وأبنائهم الصغار، مما زاد من عملية رواج تلك المنتجات، وبالتحديد من محلات لعب الأطفال الشهيرة بجوار الشواطئ، كونها توفر تلك المنتجات بسعر أقل من الباعة على رمال الشاطئ.

عوامات 2022 في الإسكندرية

«نور مظهر»، 26 سنة، أحد باعة العوامات في شارع «خالد بن الوليد»، بمنطقة ميامي، شرق الإسكندرية، أكد أن هذا الصيف يشهد رواجاً في بيع العوامات ولوازم البحر، حيث يحرص الكثير من أولياء الأمور على شراء عوامات وأدوات سباحة لأطفالهم، لحمايتهم من الغرق، ولكي تضيف على أوقاتهم في المياه المزيد من المتعة والمرح، وتقلل من نسبة الخطورة.

أسعار عوامات مصيف 2022

وأضاف «مظهر» قائلاً لـ«الوطن»، أن هذا العام شهج ظهور العديد من أنواع العوامات المميزة، التي تعد تطوراً لعوامات السنوات الماضية، حيث تعد عوامة المظلة أو «الشمسية» أبرز تلك العوامات والأعلى سعراً كونها تحمي من الشمس، كما أنها مصنوعة من مواد آمنة وعالية الجودة، لذا يبلغ ثمنها 95 جنيهاً، تليها في الترتيب العوامة الشبيهة بسيارة الأطفال، وتحوي ما يشبه عجلة قيادة «دركسيون»، التي يعشقها الأطفال الصغار، ويبلغ ثمنها 85 جنيهاً.

وأشار إلى وجود أنواع أخرى من العوامات، تبدأ أسعارها من 25 جنيهاً، ويرتفع السعر كلما زاد الحجم ونوعية المنتج من حيث الخامة المصنوعة، حيث توجد العوامة الملونة بشكل بطيخ، وعلى شكل بطة، وهي أشكال اعتاد عليها المصطافون من الأعوام السابقة، إلا أن العوامة «الدبل»، أي الثنائية، تعد أفضل تلك الفئة، ويبدأ سعرها من 45 جنيهاً، كونها توفر سبل حماية أكثر للأطفال في حال حدوث ثقب بها، حيث تبقى آمنة، نظراً لأنها تحوي طبقتين ممتلئتين بالهواء.