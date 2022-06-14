فصل عمال بشواطئ الإسكندرية بسبب الإكراميات والتشاجر مع مصطافين 

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، في بيان أصدرته مساء اليوم الثلاثاء، عن فصل عدد من عمال الشواطئ، لم يذكر عددهم، وذلك بسبب فرض الإكراميات والتشاجر مع المصطافين، مما نتج عنه معاقبتهم بعقوبة رادعة، وهي الفصل من العمل، للحد من تكرار مثل تلك الأمور السلبية التي تعكر من صفو مصيف 2022 بالإسكندرية.

فصل عامل من شاطئ «ميرامار» الشرقي

وبحسب بيان مصايف الإسكندرية، فإن اللواء جمال رشاد، وكيل الوزارة، قد رصد خلال جولته لشاطئ «إسكندر»، ويعمل بنظام الخدمة لمن يطلبها، تكرار شكاوى سابقة من سوء معاملة العمال للرواد، وعلى الفور، وجه تحذيراً شديداً للمستأجر والعمال من تكرار سوء معاملة الرواد، وفرض الإكراميات عليهم، والا سيتم توقيع الغرامة المالية طبقاً لبنود التعاقد.

كما تم المرور على شاطئ «ميرامار» الشرقي، وبسؤال الرواد اتضح تحقيق مخالفة فرض إكرامية على الرواد من قبل أحد العمال، وعلى الفور تم فصل العامل بواسطة المستأجر، وتوجيه إنذار أول للمستأجر، طبقا لبنود كراسة الشروط.

فصل عمال من شاطئ «إيناس حقي»

كما تم المرور علي شاطئ «إيناس حقي»، بعد رصد فريق الإعلام والعلاقات العامة الشكوى المنتشرة علي بعض وسائل التواصل الاجتماعي، والتى تفيد بحدوث أعمال شغب بين عمال الشاطئ والرواد، وبعد التحقيق في الشكوى تم فصل العمال الذين ساهموا في أعمال الشغب، والاجتماع بعمال الشاطئ لتحذيرهم من تكرار ذلك، حيث تم التشديد علي أنه لا تهاون مع العامل المخالف وسيتم طرده فوراً، كما أكد «رشاد» علي الاهتمام بنظافة دورات المياه على مدار اليوم.

وعلاوة على ذلك، تم المرور على شاطئ العصافرة المميز، حيث شدد على سرعة الانتهاء من دهان البوابات، بما يتفق مع الألوان المعتمدة لمشروع الهوية البصرية.