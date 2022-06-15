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طالب يتخلص من حياته بـ«حبة الغلة» بسبب رسوبه في الإعدادية بالمنوفية

أسرة الطالب: مر بأزمة نفسية نتيجة رسوبه في الامتحانات

كتب:

إبراهيم الديهي
12:07 م | الأربعاء 15 يونيو 2022
حبة الغلة - أرشيفية

حبة الغلة - أرشيفية

أقدم طالب في الشهادة الاعدادية بمحافظة المنوفية، على التخلص من حياته بتناول قرص حفظ القمح السام «حبة الغلة»، وتم نقله إلى المستشفى لمحاولة إنقاذ حياته ولكن دون جدوى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيق في الواقعة.

إصابة الطالب بأزمة نفسية

وبالانتقال والفحص، تبين وفاة طالب بالشهادة الإعدادية يدعى «ع.ع»، يبلغ من العمر 14 سنة، بالتسمم نتيحة تناول حبة الغلة السامة، وبسؤال أسرته أكدت مروره بأزمة نفسية نتيجة رسوبه في الشهادة الإعدادية، ونفت الأسرة وجود أي شبهة جنائية حول الوفاة.

بلاغ بتخلص طفل من حياته

وتلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد مصرع «ع.ع» طالب في الشهادة الإعدادية، مقيم بقرية شرانيس دائرة مركز قويسنا، نتيجة تناوله قرص لحفظ القمح السام، وتم تحرير المحضر اللازم، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

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