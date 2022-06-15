«المفوضية الأوروبية»: يمكن لمصر أن تصبح نموذجا للطاقة النظيفة

قالت رئيس المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، إنّه يمكن لمصر أن تصبح نموذجا على صعيد الطاقة النظيفة، حسب ما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

اليوم العالمي للرياح

ويتم الاحتفال باليوم العالمي للرياح في 15 يونيو من كل عام، للاعتراف بآفاق طاقة الرياح، التي تعد من أكثر مصادر الطاقة استدامة.

إعادة تشكيل أنظمة الطاقة

ويبرز يوم الرياح قوته والإمكانيات التي يوفرها لإعادة تشكيل أنظمة الطاقة حول العالم، وهو مخصص لاستكشاف قوة طاقة الرياح لأنها تزيل الكربون عن مغذيتنا وتعزز النمو.

وجرى الإعلان عن أول يوم عالمي لطاقة الرياح من قبل الاتحاد الأوروبي لطاقة الرياح (EWEA) في عام 2007. وتعاون الاتحاد مع المجلس العالمي لطاقة الرياح (GWEC) في عام 2009 ومنذ ذلك الحين تم الاحتفال به باعتباره حدثًا عالميًا.