حملة تموينية بالدقهلية تضبط لحوم مذبوحة خارج السلخانة ومخابز مخالفة

ضبطت حملة تموينية بإدارة تموين أجا بمحافظة الدقهلية اليوم، لحوم مذبوحة خارج السلخانة ومخابز مخالفة، إذ خرجت الحملة بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والدكتور وتعليمات محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية وعبدالوهاب عبدالرحيم وكيل المديرية وبالتنسيق مع العقيد هاني أبو ليلة مدير مباحث تموين الدقهلية بتكثيف الحملات لمراقبة المخابز والمحلات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

تحقيق أقصى درجات الرقابة والتفتيش

خرجت الحملة تحت إشراف يحيى محمد السيد مدير إدارة تموين اجا ضمت الحملات وائل الطنطاوي وإسلام صبري وعبدالخالق الناقر والدكتور أحمد السعيد العبد رئيس التفتيش على اللحوم والمجازر باجا وبالاشتراك مع القوة السرية لوحدة مباحث تموين ميت غمر وسوف تستمر الحملات التموينية لتحقيق أقصى درجات الرقابة والتفتيش.

نتائج حملة تموينية في الدقهلية

وأسفرت الحملة -حسب بيان صحفي أصدرته مديرية تموين الدقهلية- عن ضبط مخبز «ر.و.ا» بمدينة أجا للامتناع عن البيع ومخبز «ر.ال.ع» بقرية برج النور لإنتاجه خبزًا ناقص الوزن بمقدار 7 جرام، كما تم ضبط عدد 5 محلات جزارة بقرى أبوداود العنب وبرج النور، ومنشأة الأخوة لقيامهم بالذبح خارج السلخانة، وتم التحفظ على إجمالي 120 كيلوجراما لحوم لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

وحررت الحملة محضرين بيع سجاير بأزيد من السعر الرسمي، وكذلك محضرين عدم إعلان عن الأسعار للمواطنين، ومحضرين عدم وجود شهادات صحية، وذلك بقريتي ميت العامل ودروه وجارى عرض المحاضر على النيابة العامة.