ضبط 168 كيلو جرام لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم شن حملات على الأسواق ومنافذ بيع المختلفة بمراكز وقرى المحافظة، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والبضائع المعروضة للاستهلاك، وضبط السلع المخالفة وغير الصالحة، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية.

6 محاضر و168 كجم أغذية فاسدة

أوضح المحافظ، أن الحملات أسفرت عن ضبط 168 كيلو جرام سلع غذائية مختلفة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مؤكدا استمرار الحملات لمحاربة كل صور الاستغلال التجاري، وحماية جمهور المستهلكين من الغش، وإحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتاجرين بصحة المواطنين، وردع كل من تسول له نفسه الاتجار في السلع الغذائية منتهية الصلاحية، لتوقيع عقوبات رادعة.

وكشف الدكتور ممدوح بداري مدير عام الطب البيطرى بأسيوط، أنه تم تحرير 6 محاضر، وضبط 168 كيلوجرام سلع غذائية مختلفة، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، خلال حملات بيطرية تم تنفيذها على الأسواق، بالإشتراك مع إدارة المجازر برئاسة الدكتور ناصر البيسري، وأطباء تفتيش الإدارة بعضوية الدكتور سامي مدحت عدلي، والدكتور سيد محمد عبد الرازق، والدكتور محمد عبد المولى ربيع، وبالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، ومديريات الصحة والطب البيطري والتموين.

لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي

أشار بداري، إلى أنه في ضوء تنفيذ توجيهات محافظ أسيوط، بتشديد الرقابة على الأسواق، تمكنت الحملة، من ضبط 5 كيلو جرام لحوم ضأن، 50 كيلوجرام دواجن كاملة، و12 كيلو جرام مصنعات دواجن، و18 كيلو جرام لحوم بلدي، و15 كيلو جرام مفروم لحوم، و1.5 كيلو جرام كبدة بلدي، و9 كيلو جرام مصنعات لحوم، و17 كيلو جرام دجاج أمهات كامل، و16.5 كيلو جرام مصنعات سجق وبرجر، و19 كيلو جرام أسماك ماكريل، و2 كيلو جرام دجاج بانيه، و3 كيلو جرام كبدة قطع مستوردة غير صالحة للاستهلاك.