ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة للشعبة الأدبية قبل انطلاقها بـ5 أيام

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة 2022، ستعقد يوم 20 يونيو الجاري، في المواد غير المضافة للمجموع، و26 من نفس الشهر، للمواد المضافة للمجموع، وتعتمد الأسئلة على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، كما أن أسئلة الامتحانات لا تحتوي على أي جزئيات مقالية، مشيرة إلى تعقيم وتطهير جميع اللجان، للوقاية من كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 للشعبة الأدبية.. يبدأ 20 يونيو

1- يوم الاثنين الموافق 20 يونيو الجاري عقد امتحانات الثانوية العامة 2022 في مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.

2- يوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو الجاري عقد امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

3- يوم الأحد الموافق 26 يونيو الجاري عقد امتحانات الثانوية العامة 2022 في مادة اللغة العربية.

4- يوم الثلاثاء 28 يونيو الجاري عقد امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

5- يوم الأحد الموافق 3 يوليو المقبل عقد امتحان مادة الجغرافيا.

6- يوم الخميس 7 يوليو المقبل عقد امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

7- يوم الخميس الموافق 14 يوليو المقبل عقد امتحان مادة التاريخ.

8- يوم الأحد الموافق 17 يوليو المقبل عقد امتحان مادة علم النفس والاجتماع.

9- يوم الخميس الموافق 21 يوليو المقبل عقد امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا

من جانبه، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الوزارة وضعت اللمسات النهائية، لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، يوم 20 يونيو الجاري، لافتا إلى تصحيح أسئلة الامتحانات إلكترونيا، موضحا أن الوزارة بصدد إغلاق جميع مواقع وصفحات الغش الإلكتروني، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للحفاظ على سير الامتحانات، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جموع الطلاب، علاوة على تعقيم وتطهير جميع لجان الامتحانات ضد كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.