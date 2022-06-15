12 معلومة عن امتحانات الثانوية العامة 2022 قبل انطلاقها: مفيش أسئلة مقالية

أكّدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ الوزارة وضعت الرتوش النهائية، لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، إذ تعقد الامتحانات يوم الاثنين المقبل، أي بعد 5 أيام بالضبط.

ويرصد «الوطن» معلومات هامة عن امتحانات الثانوية العامة

1- امتحانات الثانوية العامة 2022 تبدأ يوم 20 يونيو الجاري بالمواد الغير مضافة للمجموع.

2- يوم 26 يونيو الجاري تبدأ امتحانات الثانوية العامة للمواد المضافة للمجموع.

3- امتحانات الثانوية العامة 2022 تعقد في لجان مؤمنة تمامًا.

4- تعقيم وتطهير جميع لجان امتحانات الثانوية العامة ضد كورونا.

5- 21 يوليو المقبل انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2022.

6- تعقد امتحانات الثانوية العامة 2022 ورقيا والإجابة في «البابل شيت».

7- أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 ستكون اختيار من متعدد.

8- لن تحتوى امتحانات الثانوية العامة عن أي أسئلة مقالية.

9- أسئلة امتحانات الثانوية العامة تم وضعها من بنوك الأسئلة من متخصصين في المواد الدراسية المختلفة.

10- أسئلة امتحانات الثانوية العامة تعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين.

11- أسئلة الامتحان ستكون غير مباشرة بمعنى أن البدائل الاختيارية ستكون قريبة من بعضها ومن ثم على الطالب التركيز جيدا وقراءة الأسئلة قبل اختيار الإجابة الصحيحة.

12- امتحانات الثانوية العامة ستعقد بنظام الأوبن بوك.. وسيتمّ توزيع كراسة مفاهيم على الطلاب داخل اللجان.

اجتماع هام اليوم لبحث الاستعدادات للامتحانات

يذكر أنَّ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، ستعقد اجتماعا هاما عصر اليوم، الأربعاء، مع قيادات الوزارة بحضور رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة وأعضاء مراكز توزيع الأسئلة ورؤساء الكنترولات لتوحيد الإجراءات والرد على الاستفسارات التي ترد من الأعضاء المشاركين في أعمال الامتحانات، استعدادًا لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022.