معركة جديدة بالعصي والشوم في قنا.. إصابة 4 أشخاص بجروح وكسور

أصيب 4 أشخاص، اليوم الأربعاء، إثر مشاجرة بالعصي والشوم والسلاح الأبيض، في نجع البريج التابع لقرية العسيرات بمركز فرشوط، شمال محافظة قنا.

4 مصابين بجروح قطعية

تلقى مرفق إسعاف قنا، إخطارا بإصابة كل من: إمبابي أحمد محمد، 36 عاما، بجرح في فروة الرأس واشتباه نزيف بالبطن، ومصطفى أبو الوفا مدني، 35 عاما، بكسر بالمرفق الأيمن، ومحمد أبو المجد مدني، 35 عاما، بفروة الرأس، وسامي أحمد محمد، 25 عاما، بجرح سطحي بالذراع الأيسر.

سبب المشاجرة

تبين أنهم أصيبوا في مشاجرة، بسبب خلافات عائلية، في نجع البريج بفرشوط، وتم ضبط 4 متهمين في الواقعة، وجاري ضبط الباقين في المشاجرة، كنا تم فرض كردون أمني، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

معركة بين عائلتين في نقادة

كان شقيقان، قد أصيبا اليوم الأربعاء، بطعنات بسلاح أبيض «مطواة»، إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية الزوايدة بمركز نقادة، وتلقى مرفق إسعاف قنا، بلاغا بنشوب مشاجرة أسفرت عن إصابتين.

وفور وصول قوات الأمن لمكان الواقعة، تبين إصابة «أحمد س. س.»، 57 عاما، بجرح في الرأس والبطن والظهر، وشقيقه «صلاح»، 50 عاما، مصابا بجرح في الرأس، وتم نقلهما إلى مستشفى طوخ لتلقي العلاج.

ودفعت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن قنا، بقوات إضافية، وفرضت كردونا أمنيا حول الطرفين المتنازعين، لمنع تجدد الاشتباكات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.