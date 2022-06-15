تفاصيل مصرع 3 وإصابة 16 في تصادم 4 سيارات بأسيوط

أمرت النيابة العامة بأسيوط بالتحفظ على جثث 3 أشخاص لقوا مصرعهم في حادث تصادم بين 4 سيارات، على طريق أبوتيج قبل قليل، حيث أسفر الحادث الذي وقع نتيجة تصادم سيارة أجرة محملة بالركاب «ميكروباص» و3 سيارات ملاكي، بالقرب من ملف قرية «أولاد إبراهيم»، عن إصابة 16 شخصاً آخرين.

إخطار أمني بتصادم 4 سيارات على طريق أبوتيج

تلقى اللواء عمر السويفي، مدير أمن أسيوط، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق «أسيوط - أبوتيج»، بالقرب من قرية «شطب»، وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين تصادم 4 سيارات، تحمل أرقام (6571 ي ط ر) ملاكي، و(5429 ي ص ع) ملاكي، و(4288 ف ب و) ميكروباص، و(4812 ط ق أ) ملاكي.

أسماء المتوفين والمصابين في حادث «شطب»

أسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص، هم: «هلال مسعود رجب»، 50 سنة، و«سعدية علي سيد»، 70 سنة، إضافة إلى ثالث مجهول في منتصف الستينيات، كما تم نقل 16 مصاباً للمستشفيات المختصة، وهم: «محمود أسامة محمود كمال»، 3 سنوات، و«هبة الله علي عبدالرحمن»، 35 سنة، و«أحمد إسماعيل محمد»، 39 سنة، و«بيري أحمد إسماعيل»، 6 سنوات، و«لارا أحمد إسماعيل»، 8 سنوات، و«محمد محمود محمد»، 21 سنة، و«نورا أحمد عبدالجواد»، 24 سنة، و«نورا أحمد محمد علي»، 28 سنة، و«الأسد خليفة عبد الظاهر»، 50 سنة، و«أحمد جلال البدري حمزة»، 30 سنة، و«أحمد علي محمد محمد فراج»، 35 سنة، و«مختار سليمان أحمد»، 35 سنة، و«محب محفوظ فؤاد»، 32 سنة، و«عواطف حسين محمد عبدالعزيز»، 62 سنة، و«هالة هادي حسين»، 30 سنة، و«صباح مسعود حبيب سيدهم»، 58 سنة .

التحفظ على الوفيات بمشرحة المستشفى العام

تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، تولت نقل الوفيات إلى مستشفى أسيوط العام، بينما تم نقل عدد من المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وعدد آخر إلى مستشفى أسيوط العام.

وتم تحرير محضر بالحادث واسماء الوفيات والمصابين للعرض على النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لمناظرة جثث المتوفين، وبيان أسباب الوفاة، كما بدأت بسماع أقوال المصابين، بعد تماثل بعضهم للشفاء.