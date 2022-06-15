العثور على جثة متعفنة لشاب بأحد العقارات في أسيوط

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط على جثة شاب متعفنة بأحد العقارات السكنية بمنطقة السادات التابعة لدائرة قسم أول أسيوط.

إخطار مديرية أمن أسيوط بالواقعة

تلقى اللواء عمر السويفي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم أول أسيوط وغرفة عمليات المحافظة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بمنطقة حي السادات التابعة لحى غرب.

قوات الشرطة والنيابة بمحل البلاغ

وعلى الفور انتقل إلى محل البلاغ كل من مأمور قسم أول ورئيس مباحث القسم ومحمد بشير رئيس حي غرب، وأحمد ثابت نائب الحي، وعبدالرحمن القرن مسؤول الأزمات بحي غرب، وبالمعاينة والوصول لمكان البلاغ تبين وجود جثة أحد المواطنين وهو شاب يدعى «م .غ .س» ويبلغ من العمر 35 عاما، تم إبلاغ الإسعاف النمطي، وسيتم توجيه الجثة لمستشفى الإيمان العام بعد معاينة النيابة العامة.

حريق محل مستحضرات تجميل

وفي سياق آخر، تلقى اللواء عمر السويفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط أمس الثلاثاء إخطارا من مأمور قسم أول وغرفة عمليات المحافظة يفيد وصول بلاغ من الأهالى بوقوع حريق بمنطقة القيسارية بحى غرب أسيوط دائرة قسم أول، وعلى الفور قامت قوات الشرطة والدفاع المدني من رجال الإطفاء وسيارات الإسعاف بالإسراع إلى موقع الحادث، وتبين فور الوصول حريق محل مستحضرات التجميل والمنظفات بالسكة الجديدة وتفحم محتوياته بالكامل دون وقوع أي خسائر بشرية بالأرواح.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

تم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على النيابة العامة التي تباشر التحقيقات لبيان أسباب الوفاة ووجود شبهة جنائية من عدمه.