«الألمانية للتبادل العلمي» تحتفل بمرور 20 عاما على إنشاء الجامعة الألمانية بالقاهرة

أشاد المشاركون في الاحتفالية التي أقامتها الهيئة الألمانية للتبادل العلمي والوزارة الفيدرالية للتعليم العالي والبحث العلمي في ألمانيا بمناسبة مرور 20 عاما على إنشاء الجامعة الألمانية بالقاهرة والتي تمثل 40% من التعليم الألماني العابر للحدود، بدور الجامعة الألمانية في القاهرة وتأثيرها الكبير والواضح في مسيرة العلاقات المصرية الألمانية.

الهيئة الألمانية للتبادل العلمي تُقدم منحا دراسية لجميع الدول

وأشار المشاركون - خلال الاحتفالية التي أقيمت بمقر الهئية بمدينة بون بألمانيا - إلى أن الهيئة تقدم المنح الدراسية والبحثية لجميع دول العالم من خلال ميزانية مالية كبيرة مخصصة لهذا الغرض.

وأكد القائمون على مؤسسة ألكسندر فون هومبولت العلمية الألمانية دعمهم للطلاب والباحثين «الألمان ومن دول الخارج» على قدم المساواة، منوهين بأن 75 دارسا ممن سبق لهم الحصول على تلك المنح حازوا على جائزة نوبل.

وأوضحوا أنه يتم تقديم منح ممولة للدول النامية «حوالي 140 دولة»، وخاصة في مجال البحث العلمي، مشيرين إلى أن مصر تمثل7%؜ من المنح المقدمة في منطقة الشرق الأوسط، ولفتوا إلى أن للمؤسسة سفير لدى مصر هو الدكتور أشرف عبادى، الذي يعد رائدا في مجاله بـ الجامعة الألمانية.

وفد مصري يشارك في الاحتفالات بألمانيا

ويشارك في الاحتفالات، التي تجرى في ألمانيا حاليا بمناسبة مرور 20 عاما على إنشاء الجامعة الألمانية في القاهرة، وفد مصري رفيع المستوى برئاسة الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة، ويضم عددا من الشخصيات البرلمانية ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة ووكالة أنباء الشرق الأوسط وبعض كبار الأكاديميين والإعلاميين.

ويشهد الاحتفالات السفير خالد جلال سفير مصر لدى ألمانيا، والدكتور حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

يذكر أن الهيئة الألمانية للتبادل العلمي (DAAD) تعد إحدى أهم الأسس الداعمة لإنشاء الجامعة الألمانية في القاهرة عام 2002 وحتى الآن، وهي ذات باع طويل في إطار دعم التبادل العلمي بين ألمانيا والعالم ومصر على وجه الخصوص، حيث تكمن مهمتها بالدرجة الأولى في تقديم المنح للطلاب من جميع أنحاء العالم، والعمل على تعزيز التواصل بين الباحثين والعلماء الألمان مع نظائرهم، وتعزيز الشراكة مع الجامعات الألمانية لتتكامل الجامعات معاً عالمياً لتحقيق أهدافهم التنموية.