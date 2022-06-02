موعد إعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية في محافظة السويس

قال محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس، إن نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالمحافظة، ستعلن بعد الانتهاء من عملية التصحيح التي تتم بكل دقة، بحسب توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.

استمرار عمليات التصحيح والمراجعة

وأضاف وكيل «تعليم السويس» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الكنترول الخاص بتصحيح الإجابات الخاصة بطلاب الشهادة الإعدادية والابتدائية يعمل في مرحلة المراجعات، حيث تتم عمليتي التصحيح والمراجعات على قدم وساق بكل دقة، لافتا أنه يجري المتابعة المستمرة واليومية والتواصل الدائم مع الكنترول للاطمئنان على سير عملية التصحيح، تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزيرالتربية والتعليم، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، حيث تستمر عملية المراجعات في الفترة الحالية.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، أن هناك عملية مراجعة لكل جزئيات الورقة الامتحانية وتصحيح كل كلمة في ورقة الإجابة للطلاب، وإجراء المراجعة الكاملة، عن طريق لجان متخصصة، حتى يطمأن كل طالب أنه قد حصل على حقه كاملا، لافتا أن العاملين في الكنترول لهم كامل التقديرعلى ما يبذلونه من جهد، حيث يستمرون في عمليات التصحيح منذ الساعة 8 صباحا وحتى 10:30 مساء، حتى في أيام العطلات والإجازات.

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بعد انتهاء التصحيح

وأكد «الفولي» أن إعلان النتيجة مرتبطة بالانتهاء من عملية التصحيح والمراجعات كاملة، وبعد الانتهاء سيتم إعلانها بشكل كامل.