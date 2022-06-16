مصرع طفلة غرقا بسوهاج.. انزلقت قدماها أثناء رمي مخلفات بالترعة

انتهت أميرة صاحبة الـ13 عاما، من تنظيف المنزل، وخرجت لتلقي بالمخلفات في الترعة المجاورة لمنزلها بمركز البلينا في محافظة سوهاج كعادتها، لكن اليوم انزلقت قدماها داخلها، لتغمرها المياه، ولم تجد من يسمع صرخاتها، التي شقت ظلام الليل، لتلقى مصرعها غرقا.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد علي العماري، رئيس مباحث المديرية، يفيد تلقي إخطارا من مركز شرطة البلينا بالمحافظة، يفيد غرق فتاة بترعة دائرة مركز البلينا.

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي إلى موقع الحادث، بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد علي العماري، وتبين غرق «أميرة. ع. ع. ن»، 13 عاما، طالبة بالصف الأول الإعدادي، وتقيم بمركز البلينا في محافظة سوهاج، وجرى انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى برديس المركزي.

نفي الشبهة الجنائية

وبسؤال والدها المدعو «عبدالفتاح. ع. ن. ح»، 62 عاما، عامل، يقيم بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، أفاد بأنه أثناء إلقاء ابنته مخلفات بالترعة المشار إليها عقب تنظيف المنزل مساء، إنزلقت قدماها وسقطت بها، ما نتج عنه غرقها ووفاتها، ونفى الأب الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق»، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر محضرا بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.