حقيقة مدرسة «لم ينجح أحد».. القصة الكاملة بنسب امتحانات الثانوية

مدرسة «لم ينجح أحد».. هكذا لقبها رواد «السوشيال ميديا» بعد تداول فيديو لعدد من طالبات الصفين الأول والثاني الثانوي يعبرون عن غضبهم على نتيجة الامتحانات، فالجميع راسب ولا نصيب حتى في امتحانات الدور الثاني، إلا أن الحقيقة غير ذلك ونسب النجاح والرسوب تكشف الحقيقة كاملة ومستوى الطلاب الحقيقي في الامتحانات.

مدرسة «لم ينجح أحد» هي مدرسة الشهيد الرائد أحمد محمد عبدالرازق الثانوية بنات التابعة لإدارة عين شمس التعليمية، وتعتبر أكبر مدرسة من حيث عدد الطلاب سواء الثانوي العام أو الخدمات، فبحسب ما علمته «الوطن» من مصادرها بالإدارة، يصل عدد الطالبات بالمدرسة إلى ما يقرب من 1500 طالبة.

مدرسة «لم ينجح أحد» لها نصيب الأسد من الطالبات

«الوطن» كشفت حقيقة الطالبات اللاتي ظهرن في الفيديو من داخل مدرسة «لم ينجح أحد»، من مصادرها الخاصة في الإدارة التعليمية، فالحقيقة هي أن معظمهن من طالبات الخدمات وليس الثانوي العام فطالب الخدمات يذهب إلى المدرسة في فترة مسائية غير الطالب المنتظم، فضلاً عن ارتفاع نسبة غيابهم خلال الفصل الدراسي.

«لم ينجح أحد» في نتيجة الصف الأول الثانوي حقيقة أم شائعة

تقدم لامتحانات الصف الأول الثانوي في مدرسة «لم ينجح أحد» 644 طالبة وحضر منهن 639 طالبة وغابت 5 طالبات ونجح 202 طالبة ويحق لـ37 طالبة دخول دور ثان بسبب رسوبهن في مواد والنسبة العامة بلغت 94%.

بالنسبة لطالبات الخدمات في مدرسة «لم ينجح أحد»، تقدم للامتحان 211 طالبة حضر منهن 210 وغابت طالبة واحدة ونجح 46 طالبة ويؤدي امتحانات الدور الثاني عدد 164 طالبة والنسبة العامة بلغت 22%.

نتيجة الصف الثاني الثانوي

تقدم لامتحانات الصف الثاني الثانوي في مدرسة «لم ينجح أحد» 640 طالبة وحضر منهن 636 طالبة وغاب 4 طالبات ونجحت 585 طالبة ويؤدي دور ثان 51 طالبة والنسبة العامة بلغت 92%.

بالنسبة لطالبات الخدمات، تقدم 289 طالبة وحضر 289 طالبة ولم تغب أي من الطالبات ونجحت 104 طالبات وتؤدي 185 طالبة امتحانات دور ثان والنسبة العامة 36%.

وأشار مصدر مسئول بالإدارة التعليمية، إلى أنه يمكن للطالبات تقديم طلب تظلم في أي مادة دراسية.