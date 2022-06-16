7 أفكار لأماكن خروجات مجانية.. «مش هتكلفك غير المواصلات بس»

أصبحت بعض الخروجات والفسح تشكل عبئًا ماديًا على رب الأسرة، ويبحث العديد من الأهالي والشباب أيضًا عن أماكن خروجات بأسعار بسيطة ورمزية أو أماكن خروجات مجانية تمامًا دون تحمل أي مصاريف لدخولها أو قضاء أوقات بها.

وتسهيلًا على المواطنين يقدم «الوطن» 7 أفكار مختلفة لـ أماكن خروجات مجانية تفتح أبوابها للجمهور دون أي مصاريف، لن تكلفك الخروجة سوى مصروفات الانتقالات والوصول إليها فقط.

أماكن خروجات مجانية

- ممشى أهل مصر

يمكن دخول ممشى أهل مصر، الذي تم افتتاحه في شهر مارس الماضي مجانًا دون رسوم، بهدف إزالة التعديات على نهر النيل، ليكون بمثابة منتزه عالمي على أرض مصرية، يمتد من الكورنيش ببولاق أبو العلا عند كوبري 15 مايو وحتى كوبري إمبابة، كما يضم الممشى العديد من المحال والكافيتريات والمطاعم بتكلفة إضافية، والعديد من الأنشطة الترفيهية فضلًا عن جراجات لانتظار السيارات.

شارع المعز ومنطقة خان الخليلي

يعد شارع المعز وخان الخليلي من الأماكن الأثرية الساحرة ويعتبر أكبر متحف مفتوح للآثار الإسلامية في العالم، والمشي بين الأماكن والمبانى الأثرية التي تحمل نكهات تاريخية مميزة والاستمتاع بالأجواء المبهجة بشكل مجاني دون أي رسوم.

كما يمكن حضور عدد من العروض الفنية منها المجانية وأخرى بأسعار رمزية، تقدم هذه بوكالة وقبة الغوري كالحفلات الفنية والغنائية وعروض التنورة المصرية والتي تقام يومي السبت والأربعاء من كل أسبوع، بالإضافة إلى عروض فرقة النيل للآلات الشعبية التي تقام يوم الأحد أسبوعيًا، وعرض الأراجوز وخيال الظل يوم الجمعة من كل أسبوع في بيت السحيمي وغيرها.

سينما الهناجر

توجد سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية، وتعرض عددا من الأفلام بصورة مجانية، منها أفلام عن السينما المستقلة بالتعاون مع المركز القومي للسينما، سينما الطفل وسينما المرأة وغيرها، ويمكن متابعة جدول العروض الشهري من خلال صفحة صندوق التنمية الثقافية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

المولات التجارية

أحد الأماكن التي يمكن الاستمتاع بالخروجات فيها بشكل مجاني دون أي مصروفات، وتتسابق الأماكن فيما بينها خلال الفترات الأخيرة لجذب عدد من الزوار من خلال تقديم بعض العروض خاصة في المواسم والأعياد، فضلّا عن توفير أماكن مميزة للتصوير لالتقاط صور مميزة لعشاق التصوير.

ومن أبرز المولات التجارية في مختلف المناطق «سيتي ستارز في مدينة نصر، كايرو فيستيفال سيتي، أرابيلا، بوينت 90 و1O في التجمع بالقاهرة الجديدة، سيتي سنتر ألماظة في مصر الجديدة، أركان وسيتي وك في الشيخ زايد، مول العرب ومول مصر في 6 أكتوبر».

قصر عائشة فهمي

يمكن زيارة قصر عائشة فهمي بالزمالك مجانًا، وتقام به العديد من المعارض التي تنظمها وزارة الثقافة من فترة لأخرى، من بينها معرض كنوز متاحفنا الفنية، ويستقبل القصر الجمهور يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة.

القصر عبارة عن طابقين، الأول يضم عددا من الغرف مخصصة لعرض لوحات للفن التشكيلي، فيما يضم الطابق الثاني العديد من الغرف ذات الطابع الأثري ، كما تتواجد على جوانب الجدران زخارف أوروبية مميزة، بالإضافة إلى الغرفة اليابانية ذات الجدران التي تضم نقوشًا وكلمات يابانية، وتم تصميم هذه الغرفة من أجل عائشة فهمي وإهدائها لها.

مجمع الأديان بمصر القديمة

عندما تلتقي الأديان السماوية الثلاثة في مكان واحد، يصبح أحد أهم أماكن السياحة الدينية على مستوى العالم، تضم منطقة مجمع الأديان «المساجد والكنائس والمعبد اليهودي»، ويوجد بها حصن بابليون والذي يقع بداخله المتحف القبطي، الكنسية المعلقة، و6 كنائس أخرى من بينها كنيسة مارجرجس والقديسة بربارة، جامع عمرو ابن العاص بالإضافة إلى المعبد اليهودي «معبد بن عزرا».

مواعيد الزيارة لمنطقة مجمع الأديان يوميًا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة مساء .