تأجيل محاكمة «سباك» بتهمة إنهاء حياة سائق توك توك في المقطم لـ13 يوليو

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الخميس، محاكمة «سباك» بتهمة قتل مواطن لسرقة دراجته النارية، لمروره بضائقة مالية في المقطم لجلسة 13 يوليو.

صدر القرار برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد، وعضوية المستشارين أسامة محمد أبو صافي، وعمرو محمد فوزي، وأسامة عبدالظاهر محمود، وأمانة سر عمر عاشور ومحمود عبدالرشيد.

نتيجة التحقيقات

وأظهرت تحقيقات النيابة العامة مع المتهم، ارتكابه لواقعة القتل، كما جرى إحالته إلى محكمة الجنايات، لأنه في أغسطس من العام الماضي 2021 بدائرة قسم شرطة المقطم محافظة القاهرة، قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيّت النية وعقد العزم على ذلك إثر مروره بضائقة مالية، فأعد مخططا إجراميا بإعداد سلاح أبيضاً عبارة عن «كتر»، وانتظر المجني عليه في الطريق لقتله.

تفاصيل الجريمة

كما تبين من أوراق القضية، أنّ المتهم أبصر المجني عليه أثناء قيادته دراجة نارية «توك توك» بالطريق العام، فاستوقفه واستقل مركبته مستدرجا إياه لمحل الواقعة بحيلة منه انطلت عليه، بأن أوهمه بطلب توصيله، وما إن سنحت له الفرصة حتى استل سلاحه الأبيض ونحر به عنقه مستغلا موضع جلوسه خلفه محدثا إصابته القاتلة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت أوراق القضية، أنّ المتهم ارتكب الجناية تسهيلا لارتكاب جنحة أخرى ارتبطت بها، وهي أنّه في ذات الزمان والمكان سرق ليلا الدراجة النارية «توك توك» المملوكة للمجني عليه، والهاتف المحمول المبين وصفا بالأوراق المملوك للمجني عليه على النحو المبين بالتحقيقات.