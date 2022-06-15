توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. حار نهارا ومعتدل ليلا ونشاط للرياح

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال 72 ساعة مقبلة، في الفترة ما بين غد الخميس الموافق 16 يونيو إلى السبت 18 من نفس الشهر.

توقعات الطقس خلال الأيام المقبلة

ووفق البيان الرسمي الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد، فأن البلاد تشهد حالة الطقس يكون شديد الحرارة على شمال الصعيد جنوبي سيناء والبلاد، مائل للحرارة على السواحل الغربية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، أما خلال الليل، فيكون الطقس معتدلا ليلا على كافة الأنحاء.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنّه من المتوقع أن تشهد نشاطا للرياح على كافة المناطق في نهاية اليوم ومساءً.

درجات الحرارة الخميس 16 يونيو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 22.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 26.

درجات الحرارة الجمعة 17 يونيو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 22.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 26.

درجات الحرارة السبت 18 يونيو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27.

-شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 27.