تفاصيل شهادتي «أموالي» و«إكسلنسي» للاستثمار: أرباح تصل لـ13.75%

يترقب مجتمع المال والأعمال والبنوك والقطاع المصرفي، موقف أسعار الفائدة قبل أن تجتمع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري الخميس المقبل، لمناقشة أسعار الفائدة خصوصًا بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي أمس الأربعاء، برفع أسعار الفائدة، ثم قرار بنك إنجلترا رفع أسعار الفائدة اليوم الخميس.

وتعد شهادات الادخار وشهادات الاستثمار أبرز القنوات الاستثمارية الآمنة التي يلجأ إليها العملاء للاستثمار، في الأوقات التي تتبع خلالها البنوك سياسة التشديد النقدي برفع معدلات الفائدة، سواء على المستوى المحلي أو العالمي.

حزمة من شهادات الادخار

ويقدم البنك التجاري الدولي في مصر حزمة من شهادات الادخار وأوعية استثمارية في الوقت الحالي بمعدلات عائد مرتفعة، ووفقًا لموقع البنك على الإنترنت الرسمي فإن شهاد الادخار «أموالي» بمتوسط أسعار فائدة تصل إلى 13.75% على مدار ثلاث سنوات، وتبدأ قيمة شراء الشهادة بـ10000 جنيه ومضاعفتها مع إمكانية الحصول على العائد بشكل شهري أو ربع سنوي أو كل 6 أشهر أو بشكل سنوي.

شهادة «إكسلنسي» من CIB

كما يقدم البنك التجاري الدولي شهادة ادخار «إكسلنسي» الثلاثية بسعر فائدة يصل إلى 14% لمدة 3 سنوات، وتبدأ قيمة شراء الشهادة بـ250 ألف جنيه كحد أدني ويمكن من خلال تلك الشهادة الحصول على قرض بضمان الشهادة، يصل إلى 90% من قيمة الشهادة.

ويترقب مجتمع المال والأعمال قرار البنك المركزي المصري اجتماعه المرتقب يوم الخميس المقبل الموافق لـ23 يونيو الحالي، خصوصا بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك انجلترا وعدد من البنوك المركزية حول العالم لأسعار الفائدة في إطار سياسة التشديد النقدي.