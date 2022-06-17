حظك اليوم برج الحمل الجمعة 17-6-2022 عاطفيا ومهنيا

يتمتع مواليد برج الحمل بالقدرة العالية على تحمل جميع الصعوبات المختلفة التي تواجههم، ويسعون دائمًا جاهدين لإيجاد حلول جذرية للتخلص منها دون أن تؤثر عليهم سلبيًا.

وبالنسبة لإمراة برج الحمل لديها قدرة عالية على كشف كذب الآخرين حولها، وعند اكتشاف ذلك الأمر لا تغفر لهؤلاء الأشخاص، كما أنها تثق في الآخرين بسهولة ما يجعلها أكثر عرضة للصدمات في حالة الخذلان.

أما رجل الحمل يعشق التحديات وتحمل المسئولية، ويتمتع بروح وشخصية قيادية، وفي نفس الوقت هو شخص محب ومخلص لأصدقائه ولكنه يفصل بين الحياة الشخصية والعملية جيدًا.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

توضح خبيرة الأبراج عبير فؤاد حظك اليوم وتوقعات الأبراج لمواليد برج الحمل، لإنه بالرغم الضغوط المحيطة به ويتعرض لها، فإن القمر في منزل الحب والأصدقاء، الأمر الذي يدفعك بقوة على التعامل ببساطة مع المحيطين من الأصدقاء والأحباب اليوم، ويساعدك على إذابة الفوارق بينك وبين الآخرين .

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

وتقول خيرة الأبراج أن الوضع الفلكي اليوم يحمل أخبار جيدة لمواليد الحمل، ويدفعهم على لتنمية أعمالهم.