57 مدرسة جديدة تدخل الخدمة بالإسكندرية بتكلفة 438 مليون جنيه

عقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الاجتماع الدوري مع أعضاء مجلسي النواب و الشيوخ بالإسكندرية، اليوم الخميس، وذلك لمناقشة آخر مستجدات ملف التربية والتعليم بالمحافظة، وأبرز التحديات والمعوقات التي تواجه التنفيذيين به، حيث يتم دخول 57 مدرسة جديدة الخدمة، بتكلفة إجمالية 438 مليون جنيه، منهم 35 مدرسة تم الانتهاء منها، و22 مدرسة يجري العمل عليها واستكمالها.

جاء ذلك بحضور الإجتماع؛ الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة سكرتير عام المحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد، والأستاذة نادية فتحي وكيل مديرية التربية والتعليم، والجهات التنفيذية المعنية.

تشكيل لجنة للوقوف على معوقات التعليم في الإسكندرية

وكلف المحافظ بتشكيل لجنة فورية وعاجلة للوقوف على كافة التحديات والمعوقات التي تواجه ملف التربية والتعليم بالإسكندرية تضم جميع الجهات المعنية والسادة النواب، وذلك لوضع الحلول الجذرية والخروج بتوصيات جيدة في ملف التعليم، بما يصب في صالح المواطنين.

توفير كامل الدعم للتوسع في إنشاء المدارس

وأكد الشريف أن المحافظة حريصة على توفير كامل الدعم للتوسع في إنشاء المدارس الجديدة، والحرص على تخصيص الأراضي لبناء المدارس، بالإضافة إلى تكثيف أعمال الصيانة ورفع كفاءة المدارس، وذلك في إطار حل مشكلة التكدس والكثافات التي تعاني منها بعض المدارس بالمحافظة.

وأضاف محافظ الإسكندرية أن المحافظة حريصة على عقد اللقاءات الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة كافة المشاكل المتعلقة بالمحافظة، مشيدًا بأهمية هذه اللقاءات لما تقدمه من موضوعات مطروحة للنقاش، وذلك بهدف الوقوف على أبرز أوجه القصور والتحديات لتحقيق نتائج إيجابية لمعالجتها، مؤكداً أننا جميعا نعمل في صف واحد لخدمة المواطن السكندري وصالح مدينة الإسكندرية.

مدارس جديدة في الإسكندرية

وعن أعمال تطوير الأبنية التعليمية التي تمت بالمحافظة، فقد أشار المحافظ إلى أنه خلال الفترة من 1/ 7 / 2021 وحتى 30/ 4/ 2022، تم الانتهاء من إنشاء عدد 35 مدرسة، بإجمالي 602 فصل، وتكلفة 243 مليون جنيه. وتم الاستلام الابتدائي لها، ويجري حالياً العمل على إنشاء عدد 22 مدرسة بإجمالي 409 فصول، وتكلفة 195 مليون جنيه، بالإضافة إلى الطرح لإنشاء عدد 14 مدرسة، بتكلفة 140 مليون.

صيانة المدارس في الإسكندرية

وعن أعمال الصيانة، فقد تم الانتهاء من أعمال الصيانة بعدد 41 مدرسة، بتكلفة 65 مليون جنيه، ويجري حالياً أعمال الصيانة بعدد 29 مدرسة، بإجمالي تكلفة 47 مليون جنيه، بالإضافة إلى أنه يجري طرح أعمال الصيانة لعدد 12 مدرسة، بإجمالي 32 مليون جنيه.

وعن الأبنية التعليمية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، فإن المبادرة تضم أعمال إنشاء جديد وصيانة لعدد 22 مدرسة، بإجمالي 211 فصلاً، وتكلفة 170 مليون جنيه، حيث تشمل إنشاء عدد 12 مدرسة، وصيانة ورفع كفاءة عدد 10 مدارس.

وأضاف أنه تم الانتهاء من عدد 18 مدرسة، تشمل عدد 9 مدارس إنشاء جديد، وعدد 9 مدارس صيانة ورفع كفاءة، ويجري تنفيذ المشروعات الخاصة بـ4 مدارس متبقية.