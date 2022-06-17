اليوم.. سلطات الحجر الصحي ترفع كافة قيود السفر على القادمين لمصر

تبدأ سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، تطبيق التعليمات الجديدة الخاصة برفع كافة قيود السفر لدخول القادمين من الخارج، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتسهيل وتيسير إجراءات دخول المسافرين للعمل على إنسيابية الحركة الجوية.

بدء تطبيق التعليمات الجديدة

وأكدت مصادر بالحجر الصحى بمطار القاهرة، أن سلطات الحجر برئاسة الدكتور حازم حسين، تلقت إخطارا من إدارة الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان يفيد بإلغاء جميع القيود المقررة على دخول المصريين، أو الأجانب إلى جمهورية مصر العربية، وعدم إشتراط تقديم شهادة تفيد تلقي لقاح فيروس كورونا أو تقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR)، بجانب إلغاء اختبار Antigen Rapid Test للكشف عن فيروس كورونا.

مصادر بالمطار: نجاح الدولة في مواجهة كورونا

وأضافت المصادر، أن إلغاء كافة القيود الخاصة بدخول القادمين من الخارج يأتي في إطار قرار الحكومة المصرية برفع الإجراءات الإحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا، وذلك بعد نجاح الدولة والجهات الصحية المختصة في مكافحة الفيروس، وأيضاً إرتفاع نسب التحصين والمناعة ضد الفيروس، حيث تسعي جميع دول العالم حالياً إلى رفع قيود السفر وتسهيل كافة الإجراءات علي المسافرين.

إجراءات تخفيف قيود السفر جاءت بشكل تدريجي

يذكر أن إجراءات تخفيف قيود السفر جاءت بشكل تدريجي، إذ ألغت سلطت مطار القاهرة في إبريل الماضي، العمل بالإقرارات الصحية «Declaration Form» أو كروت الصحة العامة لجميع القادمين الي جمهورية مصر العربية.

إلغاء إجراءات تطهير الطائرات

يأتي هذا ببالإضافة إلى إلغاء الإجراءات الاستثنائية الخاصة بتطهير الطائرات عقب كل رحلة وتسليم شهادة التطهير للحجر الصحي، والعودة إلى التنظيف والتطهير الروتيني طبقًا لجداول التشغيل بمطار القاهرة الدولي.