عاجل.. وزير التعليم يكشف حقيقة سحب نتائج أولى وثانية ثانوي من المدارس

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات لبعض المدارس، تفيد بوجود تعليمات عاجلة من مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، بسحب نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، وعدم إعلانها في الوقت الحالي، على أن يتم إعلانها في وقت آخر.

«الوطن» تواصلت مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الذي كشف حقيقة الأمر، مؤكدا أنه لا صحة لذلك، ولا توجد أي تعليمات بسحب نتائج امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر بالمديريات التعليمية، إلى أنه جرى توجيه جميع المدارس، بسرعة إعلان نتائج الامتحانات وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم وفي شكل تقديرات وليس درجات.

وأكدت المصادر لـ«الوطن»، أنه جرى فتح باب التظلم للطلاب الذين يريدون التظلم على نتيجة امتحانات أولى وثانية ثانوي، موضحة أن التظلم يستمر لمدة 15 يوم منذ إعلان النتيجة.