تفاصيل شهادة «يوم ورا يوم» الادخارية.. اعرف الفوائد وموعد صرف العائد

تتنوع الأوعية الاستثمارية وشهادات الادخار بأسعار فائدة مرتفعة التي يقدمها بنك الإسكندرية، بعدما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس، بما يعادل 3% على دفعتين منذ 21 مارس الماضي بقيمة 1% ثم بقيمة 2% في 19 مايو الماضي.

وتوضح «الوطن» في هذا التقرير مميزات شهادة «يوم ورا يوم» ذات العائد المتغير من بنك الإسكندرية.

مميزات الرئيسية شهادة «يوم ورا يوم» ذات العائد المتغير من بنك الإسكندرية

الحصول على تمويل وتسهيلات

إمكانية الحصول على تمويل أو تسهيل يصل الي 90% من القيمة الشهادة

عائد فوري

دورية صرف العائد على شهادة يوم ورا يوم ذات العائد المتغير من بنك الإسكندرية

عائد متغير يصرف «يوم ورا يوم»

إمكانية إضافة العائد الي حساب جاري او توفير

احتساب العائد

تمتع شهادة يوم ورا يوم من بنك الإسكندرية بعائد متغير يحتسب يوميا طوال مدة الشهادة

دورية صرف العائد

يضاف العائد كل يومين عمل، وتم تعديل سعر العائد اعتبارًا من 2022/5/22

العملة الخاصة بالشهادة

متاحة بالجنيه المصري فقط.

قرار الفيدرالي الأميريكي

وقرر البنك الفيدرالي الأمريكي، في نهاية اجتماعاته، الأربعاء، رفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس، بأعلى وتيرة منذ عام 1994، ليتجاوز بذلك توقعات وسائل الإعلام الأمريكية بأن يرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس فقط، وتوقع البنك الفيدرالي الأمريكي أن يكون قراره في اجتماعه القادم هو زيادة للفائدة بين 50 و75 نقطة أساس، حسبما ذكرت «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل.