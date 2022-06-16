السر في السعر.. صادرات النفط الروسية تصل لأعلى مستوى في 3 سنوات

ظلت صادرات النفط الخام الروسية المنقولة بحراً عند أعلى مستوياتها بعد الجائحة في النصف الأول من يونيو الجاري، مع استمرار الهند والصين في اقتناص الإمدادات المخفضة على الرغم من تشديد العقوبات الغربية على موسكو بسبب حربها على أوكرانيا.

3.8 مليون برميل يومياً

مقارنة بمستويات ما قبل الحرب في شهري يناير وفبراير، ارتفعت صادرات روسيا من الخام المشحونة من 1 إلى 15 يونيو بمقدار 576 ألف برميل في اليوم إلى 3.88 مليون برميل في اليوم، وفقًا للبيانات الأولية من مزود تحليلات الشحن Kpler.

وارتفعت أحدث تدفقات الصادرات من 3.81 مليون برميل في اليوم في مايو، مما جعل صادرات الخام الروسية المنقولة بحراً عند أعلى مستوى لها منذ مايو 2019.

شهية مفتوحة من الصين والهند

وتواصل الصين والهند تشكيل أكبر سوق نمو للنفط الروسي مع تراجع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن تجارة النفط مع موسكو قبل الموعد النهائي في الربع الأول من عام 2023 لإنهاء واردات الخام والمنتجات الروسية.

ونمّا المستوردان الآسيويان للنفط حصتهما من الخام الروسي المشحون إلى ما يقرب من 30% و20% على التوالي، وهو نمو إجمالي يزيد عن مليون برميل في اليوم على مستويات ما قبل الحرب.

تركيا وبلغاريا ترفعان الطلب

وأظهرت البيانات أن صادرات الخام الروسية إلى تركيا تضاعفت أيضًا إلى 260 ألف برميل في اليوم، كما تضاعفت واردات بلغاريا أكثر من ثلاثة أضعاف لتصل إلى أكثر من 200 ألف برميل في اليوم مقارنة بشهر يناير وفبراير.

في الوقت نفسه، ظلت واردات الاتحاد الأوروبي من الخام الروسي المشحون عند حوالي 1.3 مليون برميل في اليوم في النصف الأول من يونيو، ولم تتغير كثيرًا عن مايو لكنها انخفضت من 1.75 مليون برميل في اليوم في يناير وفبراير.

أمريكا تتدخل لسد العجز الأوروبي

ولتعويض النقص، شهد الاتحاد الأوروبي ارتفاعا في وارداته من الخام الأمريكي بنحو 400 ألف برميل يومياً، أو 50%، منذ بداية العام، واشترى المزيد من الخام النرويجي والمصري، حسبما تظهر الأرقام، مع تقليص اعتماده على نفط موسكو.

ويتم تداول نفط الأورال من الدرجة الرئيسية للتصدير في روسيا بخصومات كبيرة على الخامات الأخرى منذ غزو أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

92 دولارا للبرميل الروسي

وأظهرت بيانات من ستاندرد آند بورز جلوبال كومديتي إنسايتس، أن قيمة نفط الأورال الروسي عند 92.145 للبرميل بينما سجل خام برنت 132.06 دولارًا للبرميل في 30 مايو.

20 مليار دولار عائدات النفط

مع ارتفاع أسعار النفط الخام والمنتجات على مستوى العالم، تشير التقديرات إلى ارتفاع عائدات تصدير النفط الروسي بمقدار 1.7 مليار دولار في مايو إلى حوالي 20 مليار دولار، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، دون تغيير عن فبراير.

وفاجأت مرونة صادرات النفط الروسية في مواجهة المقاطعات والعقوبات الغربية حتى الآن معظم مراقبي السوق، حيث قالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط الصادر في 15 يونيو إنه بعد انخفاض 930 ألف برميل في اليوم في أبريل، ارتفع إجمالي إنتاج روسيا من النفط في مايو فعليًا بمقدار 130 ألف برميل في اليوم إلى 10.55 مليون برميل في اليوم.

روسيا ستحتفظ بمركزها الثالث عالميًا

وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أنه «تمت إعادة تخصيص صادرات روسيا من النفط الخام إلى الأسواق العالمية من المشترين التقليديين الذين يلتزمون بعقوبات جديدة أو تجنب البراميل طواعية تضامنًا مع أوكرانيا. حتى مع تضرر جزء كبير من إنتاج النفط الروسي من العقوبات والحظر، ستحتفظ روسيا بسهولة بمرتبتها كثالث أكبر منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.»

أوروبا تحظر 90% من النفط الروسي

لا يزال من المتوقع أن تشهد تدفقات المنتجات الخام والنفطية الروسية إلى الاتحاد الأوروبي، سوق التصدير الرئيسية انخفاضًا حادًا في الأشهر المقبلة بعد موافقة دول الاتحاد الأوروبي على حظر 90% من وارداتها من الخام والمنتجات الروسية، على مراحل خلال ستة إلى ثمانية أشهر.

وبينما تستمر صادرات الخام الروسية في النمو، تظهر بيانات الشحن أن الطلب على صادرات منتجاتها قد تباطأ بشكل كبير.

أوروبا تستغنى عن 300 ألف برميل يوميًا

في أول أسبوعين من شهر يونيو الجاري، بلغ متوسط ​​الصادرات الروسية من المنتجات النفطية، التي يهيمن عليها الديزل وزيت الوقود الثقيل وزيت الغاز المفرغ والنفتا ووقود الطائرات، أعلى من مايو عند 2.58 مليون برميل في اليوم، وفقًا لـ«Kpler»، ولكن يظل منخفضًا عن ارتفاع بلغ 3.14 مليون برميل في اليوم في فبراير قبل الحرب.

وتظهر الأرقام أن تدفقات المنتجات الروسية إلى الاتحاد الأوروبي أقل بنحو 300 ألف برميل في اليوم مقارنة بشهر فبراير عند حوالي 1.3 مليون برميل في اليوم.