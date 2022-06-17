تنسيق مدارس مياه الشرب والصرف الصحي.. موعد الاختبارات

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر منشور بالصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن قبول دفعة جديدة بالمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، للعام الدراسي 2022-2023 بمحافظات «القاهرة، البحيرة، بني سويف، المنوفية، الاسكندرية، الجيزة، أسيوط» وفقًا لـ تنسيق مدارس مياه الشرب والصرف الصحي على أن يكون التقديم عبر الموقع الإلكتروني لكل شركة وفقا للتقسيم الجغرافي لكل مدرسة واحتياجات الشركات بدءًا من 15 من شهر يونيو الجاري 2022 وحتى يوم 30، على أن يتم عقد اختبارات لأعلي مجموع من المتقدمين اعتباراً من يوم 3 من شهر يوليو المقبل.

تنسيق مدارس مياه الشرب والصرف الصحي للعام الدراسي 2022-2023

وكشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الشروط الواجب توافرها للتقدم للمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بعد تنسيق مدارس مياه الشرب والصرف الصحي وهي كالتالي:

ـ أن يكون الطالب حاصل على شهادة الإعدادية العامة عام 2021/2022.

ـ ألا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر 2022 عن 18 عامًا.

ـ أن يكون الطالب مصري الجنسية.

ـ ألا يقل مجموع الطالب عن 260 درجة، والأولوية للأعلى مجموع.

ـ ان يجتاز الطالب اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية التي تعقد بالمدرسة.

- أن يكون الطالب لائقاً طبياً.

ـ أن يكون الطالب في نطاق المحافظة التي تقع بها المدرسة حسب التوزيع الجغرافي كالآتي: مدرسة مسطرد لمحافظات «القاهرة – القليوبية – مدن القناة».

http://www.gcwc.com.eg/School/enrollmentnews

مدرسة الجيزة لمحافظتي الجيزة والفيوم.

http://www.gcww.com.eg/TechnicalSchoolAdvertising.aspx

مدرسة الإسكندرية لمحافظات «الإسكندرية – مطروح – البحر الأحمر - شمال سيناء - جنوب سيناء»

https://alexwater.com.eg/2016/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-1606

مدرسة البحيرة لمحافظات «البحيرة - كفرالشيخ - الدقهلية - دمياط1K

https://bwadc.com.eg/ws/ar/

مدرسة بني سويف لمحافظتي بني سويف والمنيا

http://bnscww.com/school.aspx

مدرسة المنوفية لمحافظات «المنوفية – الشرقية - الغربية»

http://www.mcww.com.eg

مدرسة أسيوط لمحافظات «أسيوط - الوادي الجديد – سوهاج – الأقصر- قنا- أسوان»

https://ascww.ascww.org/show-selected-news/162a88f9992705

وأشارت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إلى أن البيانات المطلوبة بطلب الالتحاق هي: «اسم الطالب رباعي، الرقم القومي للطالب، تاريخ الميلاد، السن في أول أكتوبر لا يزيد عن 18 عاما، استمارة النجاح، عنوان الطالب، رقم تليفون ولي الأمر، إيصال كهرباء، صورة بطاقة ولي الأمر، صورة شخصية».