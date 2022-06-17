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إقبال من كبار المسؤولين العرب على جناح مصر بمنتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي

كتب:

صالح ابراهيم
01:05 م | الجمعة 17 يونيو 2022
جانب من الجولة

جانب من الجولة

شهد الجناح المصري المشارك كضيف شرف المنتدى الاقتصادي الدولي المنعقد بمدينة سانت بطرسبرج الدولي إقبالا كبيرا من كبار المسؤولين العرب المشاركين بفعاليات المنتدى، حيث استقبلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة عمر سلطان العلما، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي الإماراتي.

كما استقبلت الوزيرة الشيخ أحمد بن ناصر، سفير قطر بروسيا، والسفير أحمد عبدالرحمن الساعاتي، سفير البحرين بروسيا.

وأشادوا جميعا بالمستوى الرائع للجناح المصري والذي يعكس قيمة ومكانة مصر، وكذا التطور الكبير الذي تشهده حاليا في مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة.

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