دورات تدريبية لرفع مستوى العاملين بالموارد البشرية بشركة المياه

أكد المهندس عامر أبو حلاوة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، ضرورة الاهتمام بتنمية العنصر البشري ورفع مستوى أداء العاملين بالموارد البشرية للشركة، وضرورة وضع قواعد منظمة للعمل في كل المجالات.

الفئة المستهدفة للدورة التدريبية

وأشار أبو حلاوة، في تصريحات صحفية، إلى أنه تم الانتهاء من تدريب ثاني مجموعة بالمستوى الثاني للدورة التدريبية «دليل اللائحة وإجراءات الموارد البشرية 2020»، والذي حاضر فيها المستشار محمد شمة، استشاري الموارد البشرية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لافتا إلى أن مدة الدورة «المستوى الثاني» ساعتين تقريباً وأن الفئة المستهدفة أخصائي الموارد البشرية مع توضيح مفصل للائحة لجميع العاملين بالشركة.

أقسام الدورة التدريبية

وأوضح أن أقسام الدورة شملت «الحوافز - المكافآت والعلاوات - رعاية العاملين - الإجازات المرضية - البعثات والتدريب - مواعيد العمل الرسمية - الإجازات السنوية - الأعمال المحضورة - الجزاءات التأديبية - سقوط الدعوة التأديبية - نهاية الخدمة - الأحكام الختامية».

استبيان رقمي لتقييم المتدرب

وقال إن المتدرب سيحصل على «اختبار إلكتروني مبدئي - فيديوهات تعليمية - مادة علمية - مواد إثرائية - شهادة معتمدة - وسام إلكتروني»، لافتا إلى أنه سيتم تقييم المتدرب من خلال اختبار إلكتروني مع وجود استبيان رقمي لتقييم المتدرب للدورة التدريبية.

كيفية التسجيل بالدورة

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تدريب ثاني مجموعة خلال فترة من 5 إلى 14 من شهر يونيو الجاري، لافتا إلى أن التسجيل للدورة التدريبية من خلال للمتدربين غير الحاصلين على المستوى الأول:

- التسجيل بالاستمارة الإلكترونية (للعاملين بالشركة فقط) :

https://docs.google.com/.https://adminlive.elwatannews.com/1FAIpQLSf-Fig.https://adminlive.elwatannews.com/viewform...

- ملء استمارة التسجيل بالنظام الموجودة بقسم التدريب الإلكتروني بالإدارة العامة للتدريب والتي تم إرسالها إلى جميع قطاعات الشركة.