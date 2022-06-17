رفع 290 طن قمامة وأتربة من الشوارع والميادين في حملات مكبرة بالمنصورة

أعلنت محافظة الدقهلية عن رفع 280 طن قمامة و10 أطنان أتربة من الشوارع والميادين والطرق الرئيسية بالمنصورة، بمشاركة عدد 85 معدة تابعة لجهاز النظافة والتجميل، مؤكدة على استمرار الحملات المكبرة للنظافة وكنس الشوارع ورفع الأتربة والقمامة والتجميل وصيانة الإنارة العامة والحدائق بالمنطقة المركزية من خلال معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها، ونبه رئيس غرب المنصورة الجديد على أصحاب المحلات بنطاق الوحدة المحلية للحي، بعدم إلقاء القمامة وسط الطريق، حرصا على المظهر الحضاري للمدينة.

حملات مكبرة للنظافة في المنصورة

وقال المحاسب نادر محي الدين، رئيس جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها، إنه جرى تنفيذ الحملات المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والأتربة بنطاق مدينة المنصورة وضواحيها، من خلال معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة، وتم رفع 280 طن قمامة و10 أطنان أتربة بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية بالمنطقة المركزية، بمشاركة 85 معدة تابعة لجهاز النظافة والتجميل.

وأضاف «محيي الدين»، في بيان صحفي، أن حملات النظافة والتجميل والتشجير شملت جميع القطاعات بالمنطقة المركزية بالدقهلية، ومنها شارع عبد السلام عارف وشارع الجيش وشارع الترعة وامتداد شارع جيهان وشارع الجلاء وشارع مستشفى الصدر وشارع النخلة وشارع بورسعيد وشارع كلية آداب ومنطقة الجامعة وشارع سعد زغلول وميدان المحافظة ومنطقتي سندوب والعبور.

رفع كفاءة النظافة بالمتنزهات المفتوحة

وأشار إلى أنه تم رفع كفاءة النظافة بالمتنزهات المفتوحة والحدائق العامة، مثل شجرة الدر، وتم تقليم الأشجار وقص الحشائش وحديقة قصر الثقافة، كما تم غسيل ونظافة محلات المنصورة بلازا بكورنيش المنصورة أمام الجامعة، ومراجعة الخلايا والأعمدة بشارع الهادي وعزبة عقل وتفريعات شارع عبد المنعم رياض.

من جانبه، نبه السيد متولي عبد العال، رئيس حي غرب المنصورة الجديد، في أول يوم عمل له أثناء ممارسة الحملات لأعمالها بنطاق المنطقة المركزية، على أصحاب المحلات بضرورة الحفاظ على نظافة الشارع وعدم إلقاء القمامة بوسط الطريق.

وأضاف أن المعدات التي شاركت في الحملات شملت سيارات حمولتها ما بين 5 و10و20 طنت، منها سيارات قلاب ومكابس و4 لودر كبير و3 لودر زاحف بوكيت و2 سيارة كهرباء، واستمر العمل على مدار ثلاث ورديات وامتد حتى صباح اليوم التالي.