حظك اليوم برج العذراء السبت 18-6-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج العذراء بأنه شخصية ذكية بشكل كبير، ولديه قدرة كبيرة على فهم جميع الأمور وربط الخيوط ببعضها البعض، كما يهتم بالتفاصيل الدقيقة لجميع الأمور التي تحيط به، ويميل مولود برج العذراء كثيرا إلى الترتيب والتنظيم والنظافة، ويبتعد عن الفوضى، ولا يحب التواجد في أماكن غير مرتبة.

ويحب مولود برج العذراء الثقافة كثيرا، ويحب القراءة والاطلاع في جميع المجالات المختلفة، ولديه شخصية غيورة على الأشخاص المحيطين به، ولا يحب أن يتقرب منهم أحد على الإطلاق، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الأسد على الصعيدين المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يدفعك لتتحرك بفاعلية والتزام وتبدو ديناميكيا ومتحمسا وتحسن توظيف جهودك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، ربما تقضي وقتا ممتعا مع من حولك، لكن لا تتخطّ الحدود كي لا يؤخذ عليك أي خطأ.

عيوب برج العذراء

من أبرز عيوب مولود برج العذراء أن لديه شخصية جادة كثيرا، ولا يحب المرح، كما أن تركيزه الشديد في التفاصيل الصغيرة ربما يضيع من أهمية الموقف نفسه.